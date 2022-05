Polizei führt Entenfamilie wieder zusammen

Eine Entenfamilie auf der B474, kurz nach der Abfahrt A43 Dülmen Nord, hat am Mittwoch die Polizei Coesfeld auf Trab gehalten. Die Mutter versuchte mit ihren zwölf Küken, den Zubringer zu überqueren, scheiterte aber an dem Betonmittelstreifen. In einem ersten Rettungsversuch flatterte die Mutter auf die rettende Seite, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Mittwochabend gelang es dann den Polizeibeamten mit Unterstützung von anderen Autofahrern, die Küken einzufangen, um sie auf der anderen Seite der B474 mit der am Löschteich wartenden Mutter zusammenzuführen. Die Entenfamilie quittierte den Einsatz mit einem munteren Quaken und zog sich auf den Teich zurück. Beide Fahrstreifen Richtung Lüdinghausen waren während der tierischen Rettung gesperrt.