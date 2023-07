Polizei erweitert Ermittlungen

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Autobränden und überprüft Zusammenhänge auch mit den Bränden in Schapdetten. Konkrete Anhaltspunkte gibt es aber noch keine.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen nach dem Brand eines Autos samt Anhänger in der Nacht zum 5. Juli prüft die Polizei in Coesfeld nun einen möglichen Zusammenhang mit einer Brandserie in Münster. Mögliche Zusammenhänge zu den Bränden vom 30. März und Anfang Mai in Schapdetten (wir berichteten mehrfach) würden natürlich auch überprüft, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Konkrete Anhaltspunkte für einen Zusammenhang liegen bislang nicht vor. Die Hinweise auf einen möglichen Nottulner Tatverdächtigen haben sich im Rahmen der zwischenzeitlich ausgeweiteten Ermittlungen nicht ergeben, heißt es abschließend.