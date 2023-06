Polizei gibt Tipps für sichere Urlaubsreise

Die Polizei Coesfeld möchte Menschen dabei unterstützen, sicher am Urlaubsort anzukommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für alle, die sich mit dem Auto oder Wohnmobil auf den Weg machen, hat die Polizei eine Checkliste zusammengestellt. Um unnötigen Stress zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, sich am besten schon einige Tage vor der Abfahrt damit zu beschäftigen.

Technikcheck

Die Polizei empfiehlt einen Rundumcheck des Fahrzeugs (zum Beispiel Ölstand, Betriebsflüssigkeiten, Luftdruck, Beleuchtung) und gegebenenfalls auch des Anhängers/Wohnanhängers. Gerade der Wohnwagen sei schnell falsch beladen oder überladen. Bei Unsicherheit in Bezug auf die Zuladung, empfiehlt die Polizei im Vorfeld eine Kontrollwägung.

Ausrüstungsgegenstände checken

Sind Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste(n) in einem vorschriftsmäßigen Zustand und in ausreichender Anzahl vorhanden? Wurden die Vorschriften für eine mögliche Auslandsreise überprüft? Die Polizei rät rechtzeitig zu prüfen, ob die gesamte erforderliche Ausstattung vorhanden ist, damit im Notfall reagiert werden kann.

Entsprechen die weiteren Ausrüstungsgegenstände, wie Dachbox oder Heckträger, den Vorschriften? Beim Transport von Pedelecs und E-Bikes ist zwingend darauf zu achten, dass die Fahrradträger für das Gewicht ausgelegt sind. Bei Haustieren gilt ebenfalls: Die vorgeschriebenen Sicherungselemente müssen beachtet werden.

Route checken

Die Polizei empfiehlt Urlaubern, sich frühzeitig über das Verkehrsaufkommen auf der geplanten Strecke zu informieren. Auch an Baustellen und erhöhte Staugefahr auf der Route müssen bedacht werden.

Laut Pressemitteilung sollten ausreichend Pausen eingeplant werden. Bei Reisen mit Kindern sollten Urlauber sich schon im Vorfeld über Rastanlagen mit gesicherten Bereichen zum Spielen und Bewegen erkundigt haben.

Beladen des Fahrzeugs

Beim Beladen des Fahrzeugs sollten alle Gegenstände so gesichert werden, dass nichts während der Fahrt verrutschen oder herunterfallen kann. Auch vermeintlich leichte Gegenstände können bei einer Vollbremsung oder einem Unfall zum Geschoss werden. Die Koffer sollten formschlüssig gepackt werden und die Ladung gegebenenfalls mit einem Netz zwischen Kofferraum und Fahrgastzellen gesichert werden.

Gegenstände, die z. B. bei einem Verkehrsunfall benötigt werden, wie das Warndreieck, der Verbandskasten und die Warnwesten, sollten immer griffbereit sein.

Es geht los – Was muss beim Fahren beachtet werden

Die Polizei empfiehlt, vor Fahrtantritt die Verkehrslage auf der Strecke zu überprüfen. Der Verkehrswarnfunk sollte eingeschaltet bleiben. Alle Personen, Haustiere und Ihr Gepäck sollten ordnungsgemäß gesichert werden.

Bei Reisen mit dem Flugzeug Foto: Die Bundespolizei gibt in einer Pressemitteilung Tipps zu Reisen mit dem Flugzeug. Wenn Urlauber von minderjährigen Kindern begleitet werden, gilt es, folgende Hinweise zu beachten:

Bei begleiteten Minderjährigen überprüft die Bundespolizei laut Pressemitteilung, ob die Begleitperson gegenüber dem Minderjährigen sorgeberechtigt ist. Insbesondere in Fällen, in denen der Minderjährige nur von einem Erwachsenen begleitet wird und der begründete Verdacht besteht, dass er rechtswidrig dem/den Sorgeberechtigten entzogen wurde. In letzterem Fall stellt die Bundespolizei eingehende Nachforschungen an, damit etwaige Unstimmigkeiten oder Widersprüche bei den gemachten Angaben festgestellt werden können. Zur Vermeidung solcher Unstimmigkeiten wird bei Reisen von begleiteten und unbegleiteten Minderjährigen in der Pressemitteilung empfohlen, nachfolgend aufgeführte Unterlagen mitzuführen:

- eine formlose Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten mit Angaben zum Minderjährigen, ggf. Personalien der Begleitperson(en) und Reiseziel bzw. Reiseverlauf

- Personalien und Erreichbarkeit des/der Personensorgeberechtigten

- Kopie der Ausweisdatenseite des/der Personensorgeberechtigten ...

Für den Fall, dass sich ein Stau bildet oder der Verkehr ins Stocken gerät, erinnert die Polizei daran, eine Rettungsgasse zu bilden. Bei einer Panne oder einem Unfall muss das Fahrzeug gesichert werden. Die Fahrzeuginsassen sollen sich hinter die Schutzplanke begeben und dort auf das Eintreffen des Pannendienstes oder der Rettungskräfte warten.

Die Polizei in Borken bietet eine kostenlose Wiegeaktion an. Diese findet am 23. Juni sowie am 14. Juli jeweils zwischen 15 und 20.00 Uhr in Gescher-Estern auf dem Verkehrsübungsplatz statt.