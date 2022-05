Mit dem Hollandrad auf der Autobahn

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen einen 45-jährigen Radfahrer auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren-West gestoppt. Eigenen Angaben zufolge wollte er einen Freund besuchen und hat die Orientierung verloren.

Der 45-Jährige war mit seinem Hollandrad in Richtung Hannover unterwegs, als am Morgen mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei Münster eingingen. Sofort eingesetzte Beamte stoppten den Radfahrer in Höhe der Anschlussstelle Ibbenbüren-West.

Laut eigenen Angaben war der Mann bereits um 4 Uhr morgens in Münster losgefahren, um einen Freund in Ibbenbüren zu besuchen. Als er in Hörstel die Orientierung verloren hatte, fuhr er dort auf die Autobahn. Die Polizisten eskortierten den Mann von der Autobahn und sprachen ihm eine Verwarnung aus.