Pop-up-Jahrmärkte ersetzen vielerorts die Kirmes

Luftiger Aufbau und kein Gedränge: So sah der Kirmes-Park in Rheine im vergangenen Jahr aus. Nun soll es eine Neuauflage geben.

Zuckerwatte, Wellenflug und Hauptgewinn: Eine Kirmes ist besonders für Kinder ein Höhepunkt im Jahr. Doch nicht in Corona-Zeiten: Reguläre Jahrmärkte gibt es nicht, alternative Formen werden hier und dort erprobt. Das Ziel: Nicht zu viel Rummel auf dem Rummel, um die Gefahr von Infektionen zu verringern. Am Samstag etwa beginnt in der Westfalenmetropole Münster ein „Pop-up-Freizeitpark“ als Send-Ersatz. Doch wie sieht es in anderen Orten des Münsterlands aus?