Posing auf Streifenwagen hat Folgen für 16-Jährigen

Das Posing auf dem Dach eines Streifenwagens für eine Veröffentlichung im Internet hat für einen 16-jährigen Schüler aus Lüdinghausen teure Folgen. Am Mittwoch (19. Dezember) hatte er sich in der Mittagszeit auf das Dach eines an der Sekundarschule an der Tüllinghofer Straße geparkten Streifenwagens gesetzt und das Bild in den sozialen Medien veröffentlicht.

Dort fanden es die Polizeibeamten und hatten somit auch den Verursacher für die Lackkratzer im Dach des Streifenwagens. Der „Selbstdarsteller“ war dann am Donnerstagmorgen schnell ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erwartet ihn eine Schadensersatzforderung der Kreispolizeibehörde.