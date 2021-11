Praktizieren ja – Praxis nein

Mit „großer Besorgnis“ sieht der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Holger Seib, Praxen, in denen ausschließlich angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten. In einem Interview mit unserer Zeitung sagt er: „Wir müssen da gegensteuern.“ Es sei an der Zeit, das „positiv besetzte Angestelltendasein zu relativieren. Wir müssen vermehrt junge Leute überzeugen, dass die Niederlassung sehr viele Möglichkeiten bietet, die sie als Angestellter nicht haben“, sagte er.

