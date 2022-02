Preise im Münsterland für gebrauchte Eigenheime steigen um über elf Prozent

Es wird immer kostspieliger, eine gebrauchte Immobilien zu kaufen. Um über elf Prozent erhöhten sich beispielsweise im Münsterland die Angebotspreise für Eigenheime aus zweiter Hand. Das berichtete am Mittwoch die Bausparkasse LBS West in Münster mit Bezug auf ihren alljährlich erstellten Immobilienpreisspiegel. NRW-weit lag das Plus bei rund zehn Prozent. Der Durchschnittspreis lag im Land im Jahr 2021 bei 408.000 €.

Der Preis entspreche 7,8 mittleren jährlichen Haushaltsnettoeinkommen, berichtete die LBS West weiter. Im Münsterland würden sogar 8,1 Einkommen für den Kauf eines gebrauchten Hauses benötigt. Etwas günstiger waren mit 360.000 € gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften, die allerdings um 15 Prozent zulegten. Dafür waren 6,9 Einkommen fällig, meldete die LBS unter Bezug auf die Empirica-Preisdatenbank. Im Münsterland sind es 6,2 Jahreseinkommen. Jörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS West, forderte, Konsequenzen aus dieser Preisentwicklung zu ziehen: „Wir brauchen eine verlässliche Wohneigentums-Förderung, damit auch die junge Generation in die eigenen vier Wände kommt.“

Selbstgenutzte Immobilie wesentlicher Rentenbaustein

Auch für gebrauchte Eigentumswohnungen ermittelte die münsterische Bausparkasse einen Preisaufschlag binnen Jahresfrist von 16 Prozent – auf durchschnittlich 2525 € pro Quadratmeter Wohnfläche.

Münning betonte, dass die selbstgenutzte Immobilie ein wesentlicher Rentenbaustein sei, der im Schnitt 600 € Mietentlastung bringe. Der LBS-West-Chef plädiert deshalb vor allem für eine zügige Reform der Wohneigentumsrente als Nachfolge der „Wohn-Riester“-Förderung.

Gebrauchtes freistehendes Eigenheim für 785.000 €

Im Münsterland ist den LBS-Zahlen zufolge Senden überraschenderweise der teuerste Immobilienstandort. Hier kostet ein gebrauchtes freistehendes Eigenheim durchschnittlich knapp 785.000 €. Weitere extrem teure Orte sind Ostbevern und Münster mit Durchschnittspreisen von 762.500 bzw. 749.400 €. In Münster werden im Schnitt mehr als 15 jährliche Nettohaushaltseinkommen für den Kauf benötigt. In Senden und Ostbevern sind es lediglich 12,4. Am unteren Ende der LBS-Preistabelle für das Münsterland finden sich Gronau (348.000 €/5,7 Jahreseinkommen), Neuenkirchen und Recke (beide: 335.000 €/ 5,6 Jahreseinkommen).

Vergleicht man alle Regionen in Nordrhein-Westfalen liegt der Raum Köln/Bonn/Düsseldorf mit 571.500 € für ein gebrauchtes Eigenheim an der Spitze. Das entspricht knapp elf Haushaltsnettoeinkommen. Es folgen das Ruhrgebiet mit 479.000 € (9,1), das Bergische Land mit 486.500 € (9,3) und der Niederrhein mit 460.000 € (8,8). Sauer- und Siegerland (299.725 €/5,7) bilden das Schlusslicht.