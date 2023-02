Prinz positiv: Ossis Tochter übernimmt

Weiberfastnacht ist auch in der Narrenhochburg Ahlen der Tag, wo es für die Karnevalisten endgültig in die „Tollen Tage“ geht. Für einen gilt das allerdings nicht. Ausgerechnet Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) erschien am Morgen nicht zum traditionellen Weiberfastnachtsfrühstück in der Sparkasse, das den Auftakt für den Besuchsmarathon am Donnerstag und Freitag in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen, Institutionen und an anderen Orten bildet. „Ossi ist leider krank“, ließ Roland Klein, stellvertretendes Mitglied der Sparkasse Münsterland Ost, den Stadtprinzen entschuldigen.

