Prozessauftakt gegen Letteraner, der Brand in Wohnhaus gelegt haben soll

Er wollte das Kapitel schließen. Nicht nur sein eigenes Leben sollte ein Ende finden, auch das Haus in der Straße Zur Windmühle im Coesfelder Ortsteil Lette, in dem er zuletzt allein gelebt hat, sollte nicht weiter existieren. Lichterloh stand das Gebäude Mitte Dezember in Flammen. Gestern begann der Prozess gegen den 61-jährigen Letteraner vor dem Landgericht in Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor, der Angeklagte legte ein umfangreiches Geständnis ab. Ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.

