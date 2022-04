PwC-Studie für IHK Nord Westfalen sieht großes Potenzial in der Region

„Die Region hat ein hervorragendes Innovationspotenzial“, da ist sich Lars Baumgürtel ganz sicher. Der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen und Sprecher der nord-westfälischen Industrieinitiative sieht aber dennoch Verbesserungsmöglichkeiten. „Wir müssen das Potenzial zukünftig besser nutzen und die Innovationsinfrastruktur optimieren, um die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft insgesamt zu sichern“, sagte Baumgürtel am Montag in Münster. „Dazu muss die Innovationskraft unbedingt gebündelt werden.“

Baumgürtel schließt sich damit der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland an, die die Gründung einer regionalen Innovationsallianz sowie eines Digital Innovation Centers nach internationalem Vorbild vorschlägt. Im Auftrag der IHK hatte PwC eine Analyse zur Innovationskraft der Region erstellt. In der Studie sei unter anderem klar geworden, dass noch über 40 Prozent der Unternehmen im IHK-Bezirk über kein Innovations­management verfügen, berichtete Edgar Krassowski, Experte für digitale Innovationen bei PwC Deutschland. Gleichzeitig gaben aber 64 Prozent der befragten Unternehmen an, dass die Region über ein großes Innovationspotenzial verfüge.

Die regionale Innovationsallianz, deren Gründung PwC nach schwedischem und niederländischem Vorbild für die Region Nord-Westfalen empfiehlt, soll die schon existierenden regionalen Netzwerke zur Innovationsförderung besser miteinander verbinden. Als ­Mitglieder schlagen die Berater Hochschulen und Forschungsinstitute, Verbände, Unternehmen und andere Institutionen der Region vor. Eine starke Hochschul­landschaft sei eine traditionelle Stärke der Region, betonte Krassowski. Mit Blick auf die Fülle an wissenschaftlichen Institutionen in der Region regte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz ­Jaeckel an: „Gute Hochschulabsolventen müssen künftig stärker für das Thema IT aktiviert werden.“

Denn als Hemmnisse für Innovationen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region hat die PwC-Untersuchung vor allem auch fehlende personelle und finanzielle Ressourcen ausgemacht. Auch Carsten Brockmann, Vorstandsvorsitzender des IT-Forums Nord Westfalen, hob hervor, dass die Unternehmen mehr Personal benötigen, um die vielfältigen Angebote zur ­Innovationsförderung überhaupt annehmen zu können.“