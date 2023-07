Hütten-Tour durch Ochtrups Bauerschaften: Die Kraniche grüßen schon von Weitem

Der Rastplatz Kranenbült in der Oster-Bauerschaft ist Dreh- und Angelpunkt für die beiden Ochtruper Hütten-Touren. Angst, sich zu übernehmen, müssen Radler nicht haben. Schließlich geht es von Hütte zu Hütte und damit von einer Rastmöglichkeit zur nächsten.

„Wie schön es hier bei uns ist, oder?“, der Blick von Anne Ermke wandert über ein in der Sonne leuchtendes Getreidefeld, an dessen Rändern knorrige Eichen wachsen. Die Münsterländer Parklandschaft rund um Ochtrup präsentiert sich an diesem Morgen von ihrer Bilderbuchseite.