Spritztour mit umgebauten Rasentraktoren endet vorzeitig

Rückblickend wohl keine so gute Idee: Zwei junge Wettringer waren mit Rasenmähertraktoren zu schnell unterwegs. Dumm für sie, dass sie dabei von Zeugen beobachtet wurden, die die Polizei alarmierten.

Die Polizei hat am frühen Dienstagabend (12. Juli) zwei junge Männer gestoppt, die eine kleine Spritztour mit einem illegal umgebauten Rasentraktor durch die Dorfbauerschaft Sellen gemacht haben.

Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer aus Wettringen fuhren gegen 18 Uhr mit ihren selbstgebauten Rasenmähertreckern auf Höhe des Schützenplatzes auf dem Sellener Weg. Dort wurden Zeugen auf die jungen Wettringer aufmerksam, weil sie offenbar ziemlich flott unterwegs waren, meldet die Polizei am Mittwochmittag.

Gefahr für den Straßenverkehr

Die Zeugen verständigten die Polizei, die die jungen Männer kontrollierte. Und tatsächlich waren beide Rasentraktoren illegal umgebaut worden. Eins der Fahrzeuge war sogar komplett selbstgebaut, das andere war ein unzulässig veränderter Sitz-Rasenmäher. Für die Fahrzeuge gibt es weder eine Zulassung noch einen Versicherungsschutz. Entsprechend stellten die Beamten Strafanzeigen.

Die kleinen Traktoren wurden abgeschleppt. Die Polizei weist darauf hin, dass unzulässigen Veränderungen an Fahrzeugen eine Gefahr für den Straßenverkehr bedeuten. Die Kreispolizeibehörde wird entsprechende Verstöße auch in Zukunft konsequent ahnden – egal ob es sich um ein Auto, ein Motorrad oder einen Rasenmähertrecker handelt, heißt es in der Polizeimitteilung weiter.