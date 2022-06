Frau in Wohnung überfallen: 38-Jähriger aus Münster festgenommen

Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann aus Münster festgenommen, der Mitte Mai eine Frau in Rheine-Schotthock in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt hatte.

Im Mai war ein 38-jähriger Mann aus Münster an einem frühen Mittwochnachmittag an der Haustür der Geschädigten in Rheine aufgetaucht.

Zuvor hatte er die ältere Frau bereits in der Nähe der Sparkassen-Filiale in Schotthock aus einem Auto - einem weißen Kombi - heraus angesprochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Steinfurt am Freitagmittag.

Nach einem kurzen Gespräch setzte die Rheinenserin ihren Heimweg zu Fuß fort. Wenig später klingelte derselbe Mann an ihrer Wohnungstür. Unter dem Vorwand, Uhren verkaufen zu wollen, verschaffte er sich Zugang zur den Räumlichkeiten und verwickelte das Opfer in ein weiteres Gespräch. Schließlich versetzte der Täter der Frau einen Stoß, stahl eine Geldkassette sowie ein Schmuckkästchen und flüchtete.

Raub, Körperverletzung und Diebstahl

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu dem weißen Kombi des Beschuldigten. Daraufhin stellten die Beamten die Identität des Münsteraners fest. Anhand von Spuren konnte nachgewiesen werden, dass der 38-Jährige an dem Wohnungsraub beteiligt war. Der Münsteraner ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten - unter anderem wegen Raub, Körperverletzung und Diebstahl.

Aufgrund der vorliegenden Beweislage wurde vom Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen, der dann vollstreckt werden konnte. Bei der Durchsuchung konnten Teile der Beute aufgefunden werden, heißt es in der Polizeimitteilung weiter.