Am Wochenende ist eine Tankstelle in Ibbenbüren überfallen worden. Der Täter konnte mit einem Fahrrad flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Raubüberfall auf Tankstelle in Ibbenbüren

in Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. Juli) hat gegen 1.45 Uhr ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum der Total-Tankstelle an der Münsterstraße in Ibbenbüren betreten.

Der mit einer Sturmhaube Maskierte ging zum Mitarbeiter der Tankstelle und forderte ihn mit den Worten „Gib mir dein Geld, dann passiert dir nichts“ auf, den Inhalt seiner Kasse herauszugeben, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Der Tankstellenwart übergab mehrere Scheine Bargeld. Danach verließ der Täter das Tankstellengebäude und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung

Durch Zeuginnen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, blondes Haar. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/5914315.