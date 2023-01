Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen - Polizei veröffentlicht weitere Bilder

Mit neuen Bildern sucht die Polizei in Coesfeld nun nach einer verdächtigen Person, die im Zeitraum vom 7. bis 21. Dezember im Kreis Coesfeld vier Tankstellen überfallen hat. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Versuch.

In allen Fällen hatte der Unbekannte Polizeiangaben zufolge mit einer silbernen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Bereits am 14. Dezember hatte die Polizei Coesfeld Lichtbilder aus den Tankstellenüberfällen vom 7.12. veröffentlicht.

Die nun veröffentlichten Bilder stammen aus Überfällen in Dortmund. Ein Bild stammt aus einer Geschwindigkeitsüberwachung in Nordkirchen vom 7.12.2022.

Täterbeschreibung

In allen Fällen trug der Unbekannte eine schwarze Jogginghose mit einem breiten weißen seitlichen Streifen, eine schwarze Steppjacke mit hellen Kordeln an der Kapuze, helle Handschuhe mit Applikation auf dem Handrücken und schwarze Turnschuhe mit einem weißen Emblem der Marke Nike (verm. Modell Air Max 270 mit roter Sohle).

Mehrere bewaffnete Raubüberfälle

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei in Coesfeld davon aus, dass insgesamt acht vollendete und drei versuchte bewaffnete Raubüberfälle auf das Konto des Unbekannten gehen. Nach den ersten drei Taten im Kreis Coesfeld kam es am 17.12. zu einem Raubüberfall in Dortmund, Lanstrop und zu vier Überfällen in der Nacht vom 18./19.12 in Datteln (Versuch), Lüdinghausen (Versuch), Dortmund und Werne. Am Abend des 19.12. kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Kamen. Zu den letzten beiden bekannten Überfällen in Nordkirchen und Sendenhorst (Versuch), kam es in den Abendstunden des 21.12. Auffällig ist hier, dass er die Taten in Begleitung einer vermutlich weiblichen Mittäterin beging. Verwertbare Lichtbilder der Mittäterin liegen nicht vor.