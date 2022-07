Es war die große Überraschung: Ein FDP-Mann wird neuer Regierungspräsident in der traditionellen CDU-Hochburg Münster. Vor allem die SPD ist unzufrieden.

Im Uhrzeigersinn: Der neue Regierungspräsident Andreas Bothe (FDP), seine Vorgängerin Dorothee Feller (CDU) ist jetzt Schulministerin, Henning Höne, Vorsitzender des FDP-Bezirksverbandes, Karl-Josef Laumann, Chef der CDU in der Region und Bernhard Daldrup, Vorsitzender der SPD im Münsterland.

Die Reaktionen in der Region fallen gemischt aus: Am Freitag war bekannt geworden, dass der bisherige Staatssekretär aus Düsseldorf Andreas Bothe (FDP) neuer Regierungspräsident in Münster wird.