Reithalle in Neuenkirchen brennt komplett ab

Nächtlicher Einsatz in der Dorfbauerschaft: Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Mittwoch zu einem Großbrand gerufen. Eine 1200 Quadratmeter große Reithalle stand im Vollbrand.

Großbrand in Neuenkirchen: In der Nacht zu Mittwoch hat in der Dorfbauerschaft eine Reithalle in voller Ausdehnung gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die 25 mal 60 Meter große Halle nach Angaben des Einsatzleiters Rolf Brücker bereits im Vollbrand. Das Feuer drohte zudem auf eine angrenzende Halle überzugreifen.

Nach Angaben des Einsatzleiters wurden Sofortmaßnahmen eingeleitet, um die angrenzende Halle zu schützen. Die brennende Reithalle wurden mit zehn Rohren mehrere Stunden lang gelöscht. Auch die Feuerwehr Wettringen und eine Drehleiter aus Rheine wurden alarmiert.

Landwirte unterstützen bei Wasserversorgung

In der Reithalle befand sich laut Rolf Brücker auf der Stirnseite ein Funktionsraum, in dem Maschinen standen, außerdem ein Dieseltank sowie beladene Ballenwagen mit Stroh. Das habe den Einsatz erschwert. Die Wasserversorgung war nach Angaben des Einsatzleiters knapp. Doch auch Landwirte aus der Umgebung unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort - und brachten mit Wasser gefüllte Güllefässer zur Unterstützung.

Brand in Reithalle in Neuenkirchen In Neuenkirchen hat in der Nacht zu Mittwoch eine Reithalle gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr stand die Halle bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Fast 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Der Einsatz war bei der Feuerwehr um 21.35 Uhr eingegangen. Um 5.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte "Feuer aus" melden. Menschen oder Tiere kamen bei dem Einsatz nach Feuerwehrangaben nicht zu Schaden. Die Besitzer hatten die Pferde rechtzeitig aus dem direkten Gefahrenbereich herausgeführt. 96 Kameraden der Feuerwehr waren die ganze Nacht im Einsatz.