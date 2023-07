Auf Rekordhitze folgt Gewitter

Der bislang heißeste Tag des Jahres steht dem Münsterland am Samstag (8. Juli) bevor. Danach folgt ein Umschwung, der nicht nur starke Hitzegewitter bringen könnte.

Am Samstag (8. Juli) werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende: Am Samstag (8. Juli) wartet der bislang heißeste Tag des Jahres auf das Münsterland, am Sonntag (9. Juli) erwartet Meteorologe Stefan Zender vom Dienstleister Wetterkontor starke Hitzegewitter.

Bereits in den vergangenen Tagen waren die Temperaturen im Münsterland merklich gestiegen, am Samstag (8. Juli) sollen sie ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen: Mit Temperaturen von bis zu 34 Grad rechnet der Wetterexperte.

Wetterumschwung am Sonntag

Doch im Tagesverlauf könnten erste Anzeichen für einen Wetterumschwung folgen. Zunächst erwartet Zender erste Wolken, auch Hitzegewitter könnten auftreten, die das Münsterland aber wohl vorerst verfehlen werden, so der Meteorologe.

Anders am Sonntag (9. Juli): Zwar erwartet Zender unverändert hohe Temperaturen von bis zu 32 oder 33 Grad, ab dem Mittag könnten aber deutlich mehr Wolken aufziehen. Diese Wetterentwicklung könnte in starken Hitzegewittern gipfeln. „Auch Hagel, Starkregen und Sturmböen sind möglich“, sagt Stefan Zender. Ob und wie stark genau die Gewitter auftreten werden, lässt sich aber erst kurz vorher sagen, so der Meteorologe.