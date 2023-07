Rennradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Fatale Unfallverkettung: Nach einem Sturz innerhalb einer Rennradgruppe am Sonntag bei Wettringen kam auch ein 73-Jähriger zu Fall, der lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann musste per Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag (9. Juli) gegen 10.45 Uhr in Wettringen-Haddorf. Eine 14-köpfige, niederländische Rennradgruppe war unterwegs zu den Haddorfer Seen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bremste einer der Teilnehmer der Rennradgruppe, woraufhin ein 67-jähriger Fahrer auffuhr. Beide Männer kamen zu Fall, wodurch ein nachfolgender 73-jähriger Fahrer über die am Boden liegenden Rennradfahrer stürzte und sich die laut Polizeibericht schweren Verletzungen zuzog.

Der 73-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus transportiert. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße Haddorf gesperrt.