Anerkennung für die Lebensretter

Gerät ein Mensch in Lebensgefahr, ist schnelles Handeln nötig. 22 Menschen aus NRW, darunter einige aus dem Münsterland, haben so beherzt eingegriffen, dass sie am Freitag die Rettungsmedaille des Landes bekamen. So wurde das, was sie erlebt haben, noch einmal zum Thema.

Ministerpräsident Hendrik Wüst verlieh am Freitagabend in Münster in einer festlichen Feierstunde die Rettungsmedaille des Landes NRW, zu den Geehrten gehören auch Münsterländer.

Es ist schon ein paar Tage her, dass Kevin de Graaf aus Recke sowie Niklas und Klaus Böggemann aus Mettingen unversehens zu Lebensrettern wurden. Im August 2019 sahen sie, wie in Mettingen ein Mann auf offener Straße mit einem Küchenmesser auf eine 57-jährige Frau losging. Kurzerhand griffen sie ein, zerrten den Täter zur Seite und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Die Frau überlebte schwer verletzt. Für seine Zivilcourage wurde das Trio bereits mit einem Preis der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ ausgezeichnet. Am Freitagabend überreichte Ministerpräsident Hendrik Wüst ihnen bei einer Feierstunde in Münster-Coerde zudem die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (3.v.l.) ehrte am Freitagabend unter anderem (von links) Niklas Böggemann, Klaus Böggemann und Kevin de Graaf für die Rettung einer Frau in Mettingen. Foto: Gunnar A. Pier

Wüst lobte die „Entschlossenheit und Besonnenheit“, mit der alle 22 Lebensretter gehandelt hätten. Er beschrieb ausführlich die Situationen, in die die Geehrten – als Einsatzkräfte oder völlig unvorbereitet als zufällige Passanten – geraten waren. „Viele sind über sich hinausgewachsen und haben sich selbst in Gefahr gebracht“, so der Ministerpräsident. „Sie alle sind Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.“ Und er betonte: „Auf diese sehr seltene Auszeichnung dürfen Sie stolz sein!“

Nico Brown aus Telgte hatte eine Frau aus der kalten Ems gerettet. Foto: Gunnar A. Pier

Ähnlich couragiert wie das Trio in Mettingen waren im Oktober 2019 Nico Brown aus Telgte und Roland Bielesch aus Münster vorgegangen. Sie sahen eine 85-jährige Frau in der kalten Ems bei Telgte. Brown sprang ebenfalls in den Fluss, auch die 85-Jährige überlebte.

Die Rettungstaten in chronologischer Reihenfolge:

Die Polizeikommissare Florian Mühlenbrock aus Haltern am See und Till Braun aus Gladbeck befreiten am 27. Mai 2019 nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 den eingeklemmten Fahrer aus seinem brennenden Lkw.

Polizeikommissar Rouven Fassbender aus Essen rettete am 19. Juni 2019 zwei Menschen aus einem brennenden Hotelzimmer.

Heidi Dinser und ihr Sohn Kevin (15) aus Düsseldorf retteten am 29. Juni 2019 einem Mann das Leben, der von einem anderen mit einem Messer angegriffen wurde.

Max Schmihing aus Osnabrück verhinderte am 17. Juli 2019 das Ertrinken eines Mannes im Dortmund-Ems-Kanal.

Am 21. Juli 2019 retteten Ramazan Gülcan und Norbert Jansen, beide aus Königswinter, einen dreijährigen Jungen vor dem Ertrinken aus dem Rhein. Herr Jansen erhält eine Öffentliche Belobigung (in Abwesenheit).

Klaus Böggemann und Niklas Böggemann aus Mettingen sowie Kevin de Graaf aus Recke verhinderten am 28. August 2019, dass ein Mann einen Messerangriff auf eine Frau fortsetzen konnte.

Nico Brown aus Telgte und Roland Bielesch aus Münster retteten am 26. Oktober 2019 eine Person vor dem Ertrinken aus der Ems. Herr Bielesch erhält eine Öffentliche Belobigung (in Abwesenheit).

Nino Buscher aus Grefrath, Joshua Glasmachers aus Nettetal und Niclas Faßbender-Hunger aus Willich zogen am 7. Januar 2020 einen Mann knapp vor einem herannahenden Zug von den Gleisen.

Wilfried Maehler, Michael Ide und Polizeioberkommissarin Anna Striepeke, alle aus Bochum, befreiten am 21. Februar 2020 eine Frau aus einem tiefen Schacht.

Edmund Surwehme aus Witten und Heiko Kaminski aus Bochum halfen am 5. März 2020 einen Mann aus der Ruhr.

Matthias Wysocki, Tobias Allnoch und Maximilian Fritzsche, alle aus Mönchengladbach, verhinderten den Tod eines gehbehinderten Autofahrers in seinem brennenden Auto am 9. März 2020.

Kriminalhauptkommissar Kai Daubitz und Daniel Wurl, beide aus Essen, kamen am 19. April 2020 einer Frau in einer brennenden Wohnung zu Hilfe. Herr Daubitz wird in Abwesenheit ausgezeichnet, Herr Wurl erhält eine Öffentliche Belobigung.

Christian Krause, Raimund Behrens und Joel Stöckmann, alle aus Duisburg, retteten am 6. August 2020 zwei Kinder vor dem Ertrinken aus dem Rhein. Sie erhalten eine Öffentliche Belobigung (Herr Stöckmann in Abwesenheit).

Die Rettungsmedaille wird seit 1951 auf der Grundlage des Gesetzes über die staatliche Anerkennung für Rettungstaten des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Seither wurden 1.336 Bürgerinnen und Bürger mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet.