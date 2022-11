Patienten immer aggressiver – Arztpraxen schreiben offenen Brief

Ärzte und medizinisches Personal aus Praxen in Rheine haben einen offenen Brief geschrieben. Grund: Die Patienten seien zunehmend aggressiv. Beschimpfungen und sogar Drohungen nähmen zu.

In einem „Offenen Brief“ fordern Arztpraxen in Rheine ihre Patientinnen und Patienten zu mehr Respekt und Freundlichkeit auf. Praxismanagerin Gudrun Brekle (l.) und Ärztin Anna Greiwe haben ihre Gründe für die ungewöhnliche Aktion.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion wenden sich Hausarztpraxen in Rheine an ihre Patientinnen und Patienten. In einem „Offenen Brief“ wünschen sie sich, „dass in unseren Praxen der Alltag und das Miteinander endlich wieder von Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Höflichkeit, gegenseitigem Respekt und vielleicht sogar ein wenig Dankbarkeit geprägt ist“. Der Auslöser für diesen Appell seien zunehmende Beschimpfungen, Beleidigungen und sogar Drohungen, die sich Medizinische Fachangestellte (MFA) und die Ärztinnen und Ärzte gefallen lassen müssten.