Festnahme nach Explosion

Haftrichter weist Beschuldigten in Klinik ein

Rheine

Nach einer Explosion in Rheine hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 20-Jährigen werde wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Mann hat selbst in der Wohnung gelebt, in der eine Wand eingestürzt ist.

Von Sebastian Kröger