„Ladbergen Helau!“ Nach der zweijährigen Corona-Pause schallte der beliebte Schlachtruf am Rosenmontag endlich wieder durch die Straßen. Der Straßenkarneval feierte in der beschaulichen Gemeinde, die rund 6800 Einwohner zählt, ein grandioses Comeback.

Unter dem Motto „Karneval – wir sind wieder da!!!“ rollte der Bollerwagen-Rosenmontagsumzug durch den Ort. Umjubelt wurde dieser von zahlreichen kostümierten Schaulustigen.

20 Bollerwagen ziehen am Rosenmontag durch Ladbergen

Bei bedecktem Himmel und leichtem Nieselregen fiel um Punkt 15.11 Uhr der langersehnte Startschuss für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Vor dem Rathaus setzte sich der gutgelaunte Zug, der aus 20 geschmückten Wagen bestand, vergnügt in Bewegung. Die verschiedensten Mottos, wie Harry Potter, der Klimawandel oder etwas das Thema Corona wurden bei dem Bau der Umzugswagen umgesetzt und nun präsentiert.

Weit über den Ortskern hinaus ertönte die stimmungsvolle Karnevalsmusik, zu der beispielsweise rote Clownsnasen, Cowboys, Banditen, Marienkäfer, die Teletubbies sowie Hexen und Zauberer ausgelassen tanzten und feierten. Nicht fehlen durfte dabei natürlich der Elferrat Ladbergen sowie ihre diesjährige Karnevalsprinzessin Jenny (Kärst), die Erste.

Gut besuchter Karnevalsumzug in Ladbergen

Vom Startpunkt an der Jahnstraße zog der Rosenmontagsumzug über die Mühlenstraße, an der evangelischen Kirche und der Eisdiele vorbei, bis zum Getränkemarkt Berlemann. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es von hier aus zurück zur Turnhalle. Das Zwischenfazit des Elferrats nach eineinhalb Stunden fiel sehr positiv aus: „Noch mehr Leute als beim vergangenen Umzug und die Stimmung ist hervorragend“. Der 14. Ladberger Bollerwagenumzug hatte am 24. Februar 2020, kurz vor Ausbruch stattgefunden.

Nach den beiden Corona-Jahren scheint das Erfolgsrezept aus familiärer Dorfatmosphäre und den liebevoll geschmückten Bollerwagen auch im Jahr 2023 voll aufgegangen zu sein. Von Vorkommnissen während der Karnevalsveranstaltung war bis Redaktionsschluss nichts bekannt.

Karnevalsfeier in der Turnhalle Ladbergen

Und so gab es während des Bollerwagenumzugs in Ladbergen vor allem eines – jede Menge strahlende Gesichter von zufriedenen Kindern, die sich ihre Taschen mit Kamelle vollgemacht haben. Für die Feierwütigen ging es nach dem Umzug weiter in die Jahnsporthalle. Der Elferrat Ladbergen hatte hier zu einer Karnevalsparty mit „DJ Erpel“ aka André Brockmann / Skyrose Veranstaltungstechnik eingeladen. Bereits an Weiberfastnacht feierten die Ladberger hier ausgelassen.