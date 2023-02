Mit einer ausgelassenen Party sind die Karnevalisten in den Höhepunkt der Session gestartet. Im Landgasthof wurde ausgebiegig geschunkelt und gefeiert.

Nach dem Prinzip Platz ist in der kleinsten „Hütte“ feierte die Karnevalsgesellschaft „Schön wär´s“ ihre große Party im Landgasthaus – und ruck-zuck war die „Hütte“ voll, berichtet Gerd Olde. KG-Präsident Uwe Wuttke eröffnete die Feier mit kauzigen Worten. Nach dem Einmarsch begrüßten Prinzessin Julia I. und Kinderprinzessin Maja die Karnevalisten.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher (l.) machte deutlich, dass sie sich vor dem Rathaussturm nicht fürchtet. Foto: KG "Schön wär´s"

Bürgermeisterin Katrin Reuscher versicherte in ihrem Grußwort, dass sie das Rathaus beim bevorstehenden Rathaussturm am Sonntag tapfer verteidigen werde. Aber falls es Julia mit ihrem Team doch schaffen sollte, den Schlüssel in die Hand zu bekommen, sei es für sie beruhigend zu wissen, dass auch dann die Frauenquote im Rathaus gewahrt bleibe, meinte die Bürgermeisterin.

Besuch aus der Nachbarschaft

Die Tanzgarde legte anschließend einen bravourösen Auftritt mit gelungener Choreografie.

Die „Hütte“ war ziemlich voll. Foto: KG „Schön wär´s“

Die erste Tanzrunde wurde vom Dreigestirn mit dessen Motto-Lied „Wir sind das Dreigestirn“ – angelehnt an Wolfgang Petris „Wir sind das Ruhrgebiet“ – eröffnet. „Wir wollen feiern. Und jetzt geht es los. Das erste 50-Liter-Fass Bier geht auf das Dreigestirn“, sagte Bauer Dietmar Winkler. Und Tobis „Music Factory“ heizte den Feiernden richtig ein.

Auch die Nachbarvereine gaben sich ein Stelldichein. Die KG hatte Besuch von Schwarz-Gold Telgte, von Silber-Blau Freckenhorst, KCH Hoetmar sowie vom Festkomitee und den Blauen Funken Hamm. Diese brachte auch Sängerin Anke mit, die mit ihren Liedern den Saal zum Jubeln brachte. Die Stimmung war ausgelassen. Es wurde geschunkelt, gesungen und getanzt. Für die Stärkung zwischendurch sorgte Jörg Lilienbecker.

Sängerin Sissi sorgte gegen Mitternacht für Stimmung. Foto: KG „Schön wär´s“

Gegen Mitternacht trat Sängerin Franziska, auch „Sissi “genannt, auf. Der Saal tobte, Polonaisen und Tanzeinlagen garantierten beste Laune. Alle waren sich einig: ein toller Abend, berichtet Geld Olde. Und für die Sicherheit war auch gesorgt: Ein Shuttle-Dienst fuhr bis weit nach Mitternacht die Gäste sicher nach Hause.