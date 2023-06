Entsetzen über Schmierereien

Die ganze Schulgemeinschaft am Rupert-Neudeck-Gymnasium ist über dieses Ausmaß an Vandalismus erschüttert: Unbekannte Täter haben am Wochenende die Außenwände mehrerer Pavillons großflächig mit Graffiti verschmiert. Diese Graffiti, allesamt in schwarzer Farbe aufgesprüht, bestehen aus vulgären, homophoben und rassistischen Sprüchen und Abbildungen. „Die Schule hat sofort nach Entdecken der Graffiti Anzeige bei der Polizei erstattet“, berichtet Schulleiterin Jutta Glanemann im Redaktionsgespräch. „Ich bin entsetzt über das Ausmaß der Schmierereien.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

sofort loslesen und erst nach 2 Monaten zahlen! Digital Premium Sommerabo ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet