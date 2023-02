Das Schadstoffmobil macht am 24. Februar Halt in Lienen. (Symbolbild)

Das Schadstoffmobil nimmt Problemabfälle entgegen, die aufgrund ihrer Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit grundsätzlich getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden müssen. Diese Abfälle dürfen weder in den Hausmüll noch in die Kanalisation gelangen.

Das Schadstoffmobil kommt am Freitag, 24. Februar, wieder nach Lienen. Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger Zeit, auf dem Parkplatz vor dem alten Feuerwehrgerätehaus, ihren Müll abzugeben.

Welchen Sondermüll nimmt das Schadstoffmobil an?

Beim Aufräumen des eigenen Zuhause lassen sich hin und wieder echte Schätze entdecken. Doch leider springt einem beim Entrümpeln auch viel altes Zeug ins Auge. Zwischen all dem angesammelten Kram, befindet sich natürlich auch Abfall, der nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden darf.

Um den Müll dennoch loszuwerden, gibt es das Schadstoffmobil. Doch Obacht! Auch hier gibt es bei der Mülltrennung und Entsorgung einiges zu beachten: Ausgediente Fernseher und Elektrogroßgeräte wie beispielsweise Herde und Kühlschränke werden nicht angenommen. Diese werden Sie aber kostenfrei auf dem Wertstoffhof los. Folgende Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen (bis zu 20 Kilogramm) sind hingegen ein Fall für das Schadstoffmobil:

Farben (Ausnahme: Reststoffbehälter mit trockenen Farbresten gehören zum Hausmüll)

Lacke

Lösungsmittel

Ölfilter

Abbeizmittel

Kleber

Holzschutzmittel

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Düngemittelreste

Altmedikamente (ohne Umverpackungen)

Putz- und Reinigungsmittel

Säuren

Laugen

Fotochemikalien und sonstige Hobbychemikalien

Batterien

Knopfzellen

Leuchtstoffröhren

Thermometer

Wo können Batterien und Akkus abgegeben werden?

Altbatterien können seit Inkrafttreten der Altbatterieverordnung beim Handel zurückgegeben werden. Auch für Starterbatterien besteht eine Rücknahmepflicht durch den Handel. Trockenbatterien und Starterbatterien werden jedoch auch weiterhin vom Schadstoffmobil angenommen. Ausgenommen sind Akkus aus E-Rädern, hier besteht eine Rücknahmepflicht seitens des Fachhandels. Was passiert, wenn man Batterien im Hausmüll entsorgt, zeigt das nachfolgende Video.

Entsorgung von kleinen und größeren Elektrogeräten

Aufgrund des Elektrogesetzes dürfen alte Elektrogeräte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Entsorgung der Elektro-Kleingeräte erfolgt daher über Sammelcontainer. An der Waldorfschule (Lührmanns Weg/Friedhofstraße) in Lienen und an der Ecke Bahnhofstraße/Schwarzer Weg in Kattenvenne stehen solche Behälter.

Angenommen werden Telefone, Handys, Tastaturen, kleinere Drucker, Elektrowerkzeuge, Radios, Rasierer, Toaster, Bügeleisen, Föhne, Mixer, Kaffeemaschinen und andere Haushaltsgeräte, aber nur, soweit sie durch die Einwurf-Klappe passen. „Kleinere Fernseher, Rechner und andere Elektro-Kleingeräte, die aufgrund der Größe nicht in den Sammelcontainer eingeworfen werden können, sind weiterhin am Schadstoffmobil abzugeben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Lienen.

Wohin mit dem Altöl?

Für Altöl besteht seit Jahren eine Rücknahmepflicht durch den Handel. Geringe Mengen, bis maximal zehn Liter, werden am Schadstoffmobil gegen Zahlung eines Entgeltes in Höhe von 1 Euro je Volumenliter angenommen. Ein 5L-Kanister mit einem Liter Inhalt kostet somit 5 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass flüssige Sonderabfälle in fest verschlossenen Behältern abgeben werden müssen. Nach Möglichkeit sollte die Originalverpackung verwendet werden.

Wichtige Hinweise zum Schadstoffmobil

Es wird darauf hingewiesen, dass außerhalb der Standzeiten des Schadstoffmobils keine Sonderabfälle an den jeweiligen Standorten abgelegt werden dürfen. Unterschiedliche Schadstofftypen sollten zudem immer getrennt voneinander gesammelt und abgegeben werden. Die Sonderabfälle werden Sie nur in kleinen, haushaltsüblichen Mengen los.

„Die Verwaltung bittet, am Sammelstandort keine Problemabfälle unbeaufsichtigt stehenzulassen. Es besteht sonst die Gefahr des Missbrauchs dieser meist hochgiftigen Abfälle“, so die Gemeinde Lienen. Diese Form der Ablagerung von Abfällen sei eine Ordnungswidrigkeit und könne mit Bußgeldern geahndet werden. Am Freitag, 14. April, wird das Schadstoffmobil das nächste Mal in Lienen sein.