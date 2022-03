Schule wird zur Flüchtlingsunterkunft

Nach einer nicht enden wollenden Busfahrt und der vorangegangenen Flucht beginnt für 80 Kinder und Erwachsene aus der Ukraine am Sonntagmorgen auf dem Hof einer ehemaligen Grundschule in Ahlen ein neuer Lebensabschnitt.

„We are lucky – Wir sind glücklich.“ Nicht nur dem Familienvater, der mit Frau und zwei Kindern gerade aus einem der drei Busse steigt, ist die Erleichterung anzumerken. Die Spuren von Strapazen einer 16-stündigen Busfahrt und die Sorge um die Familie – eine Tochter ist in der Ukraine zurückgeblieben – zeichnen sich in seinem Gesicht ab. Am Sonntag kurz nach 9 Uhr ist er auf dem Schulhof der früheren Mammutschule im Ahlener Süden angekommen.