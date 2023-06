Wie Schulen mit den hohen Kosten für Klassenfahrten umgehen

Insbesondere in Inflationszeiten belasten teure mehrtägige Klassenfahrten vor allem kinderreiche Familien. Wie reagieren die drei weiterführenden Schulen in Senden darauf?

Alles wird teurer. Die Haushaltskassen vieler Familien sind in Inflationszeiten arg strapaziert. Da fehlt oft das Geld für zusätzliche größere Ausgaben. Mehrere hundert Euro für mehrtägige Klassenfahrten, möglicherweise sogar für zwei Kinder in einem Jahr, können Eltern Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Andererseits gibt es gerade nach der langen Pause einen großen Nachholbedarf an gemeinsamen Erlebnissen. In dieser Einschätzung sind sich Vertreter aller drei weiterführenden Schulen einig, wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergab. Und da die Reisen offizielle Schulveranstaltungen sind, ist die Teilnahme ohnehin Pflicht.