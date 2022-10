Schulen stehen vor schwierigem Winter 

Corona ist in den Schulen längst Alltag. Auch mit Kälte kennen sich die meisten schon aus. Doch die Kombination aus Energiekrise mit heruntergedrehten Heizkörpern und Corona-Krise mit regelmäßigem Lüften könnte es in den Klassenzimmern ungemütlich machen.

Nach den Herbstferien werden die Folgen der Ukraine-Krise und von Corona in den Klassenzimmern des Landes aufeinanderprallen: Zum Energiesparen werden die Temperaturen in den Schulen sinken, zur Bekämpfung der Viren wird in Schulen regelmäßig gelüftet werden. Das bedeutet für Lehrer und Kinder: Es wird kalt und es wird ungemütlich.