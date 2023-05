Sechs Schwerverletzte bei Unfällen im Münsterland

Die Polizeibehörden im Münsterland meldeten vier Unfälle, die sich am Sonntag (30.4.) und in der Nacht zu Montag ereigneten. Sechs Personen zogen sich schwere Verletzungen zu.

Zwei Schwerverletzte wurden am Sonntag (30. April) nach einem Verkehrsunfall in Bocholt-Mussum gemeldet. Zum Unfallhergang: Gegen 12.15 Uhr war ein 32-jähriger Autofahrer aus Nordhorn beim Abbiegen mit dem Wagen einer 40-Jährigen kollidiert, wie die Polizei berichtet. Die Bocholterin zog sich schwere Verletzungen zu – ebenso eine 29 Jahre alte Beifahrerin aus Ahaus im Auto des Nordhorners. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

Unfälle mit Motorradfahrern

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich am Sonntag (30. April) gegen 11.45 Uhr auf der Haltener Straße (L570) in Horstmar/Leer ein Unfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 76-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden fuhr die Landstraße 570 in Richtung Metelen, als ihm eine Motorradgruppe von fünf Motorrädern entgegenkam. Zur Gruppe gehörte auch ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten. In einem Kurvenbereich kam es aus unbekannten Gründen zur Kollision der Motorräder des Niederländers mit des Dorsteners. Beide Fahrer wurden hierbei schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in Krankenhäusern transportiert. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützte bei der Unfallaufnahme.

Einige Stunden später kam es gegen 15.20 Uhr kam es zu einem weiteren Motorrad-Unfall: Eine Gruppe von sieben Motorradfahrern war laut Polizeibericht in Billerbeck im Bereich Aulendorf auf der Kreisstraße 38 in Richtung der Landstraße 555 unterwegs. Zu Beginn einer Rechtskurve bremste ein Fahrer aus Ahaus ab, daraufhin rutschte das Vorderrad des Motorrades weg. Der 22-Jährige landete mit seiner Maschine im Graben und erlitt trotz Schutzbekleidung schwere Verletzungen. Die K38 war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt.

Fußgänger von Auto erfasst

In der Nacht zu Montag (1. Mai) fuhr bei Heiden ein 53-jähriger Autofahrer gegen 4.40 Uhr auf der Landstraße 600, als plötzlich nach Angaben des Pkw-Fahrers ein Passant die Fahrbahn betrat. Der Wagen des Autofahrers aus Herne erfasste daraufhin den Mann, berichtet die Polizei. Der 37-jährige Fußgänger aus Borken musste schwer verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.