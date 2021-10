Seit 125 Jahren in guten Händen

In Zeiten wie diesen wechseln viele Menschen nicht nur ihre Versicherungen, weil sie meinen hier und dort noch etwas Geld einsparen zu können. Umso seltener ist es also, wenn eine Familie über Generationen bei ein und der gleichen Versicherung bleibt. So geschehen bei Landwirt Andreas Pröbsting.

Vertrag wurde von Generation zu Generation weitergereicht

In sechster Generation ist die Familie und der Hof unweit des Telgter Flughafens über die LVM versichert. Seit 125 Jahren. Genauso lange gibt es die Versicherung übrigens, die in diesen Tagen ihr Jubiläum feiert. „Der Vetrag mit der Familie Niehues-Pröbsting und ihren Vorfahren ist wirklich der älteste unserer Versicherung in Everswinkel und Alverskirchen“, bestätigte Daniel Eding von der LVM-Agentur in Everswinkel. Grund genug sich bei Landwirt Andreas Pröbsting persönlich zu bedanken. Mit einem Hausbesuch.

Mit neun Mark versichert

„Der Mitgliedsbeitrag war vor 125 Jahren durchschnittlich neun Mark und abhängig von der Betriebsgröße“, hat Daniel Eding herausgefunden. Im November 1896 schloss war der Hof in Besiutz von Familie Speckmann. Sie schloss den „Ur“-Vertrag mit der LVM. Es folgte der Hofbesitzer Biendieck und seit den 1950er-Jahren die Familie Niehues Pröbsting, erst über den Großvater Heinrich Hubert Niehues-Pröbsting, dann die Eltern Elfriede und Norbert Pröbsting, und dann über ihren Sohn Andreas Pröbsting. Der alleinstehende 42-jährige Landwirt kümmert sich auf dem 58 Hektar großen Anwesen um Getreide- und Ackerfutterbau, Silomais, Milchviehhaltung und Rinder-Aufzucht. 170 Kühe gibt es und 120 weibliche Jungrinder und den Hofhund, den Labrador Laika.

Kira Havelt (28) arbeitet mit auf dem Hof von Landwirt Andreas Pröbsting. Foto: Peter Sauer

„Abgesehen von kleineren Schäden hat es in den 125 Jahren Versicherungsschutz keine größeren Vorfälle gegeben – zum Glück für alle Beteiligten, sagt Daniel Eding. Er und Hofbesitzer Andreas Pröbsting kennen sich gut. „Wir waren Klassenkameraden früher, gingen beide von der fünften Klasse an auf die Realschule Wolbeck. Da fuhren wir mit dem Bus oder dem Fahrrad hin.“ Eding hatte damals damit „geliebäugelt“ Polizist zu werden, aber seine Eltern wollten etwas Solides für ihn, ein Job bei einer Versicherung oder einer Bank. Daniel Eding entschied sich für die LVM.

Sicherheitsgefühl ist groß

Für Landwirt Andreas Niehues Pröbsting ist es „ein gutes und sicheres Gefühl“, schon so lange über Generationen immer bei der gleichen Versicherung, also der LVM, versichert zu sein. „Verändert haben sich nur die vielen Auflagen und Details, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind“, sagt Daniel Eding, „von der Privat- bis zur Produkthaftpflicht.

Für die außergewöhnliche langjährige Treue bedankt sich Daniel Eding im Namen der LVM bei Andreas Pröbsting mit einem besonderen Geschenk: einem E-Roller. Landwirt Andreas Pröbsting ist völlig überrascht. Beim Einfahren will ihm sein alter Klassenkamerad Daniel Eding gerne zur Seite stehen.