Warum wir so umfangreich über sexualisierte Gewalt gegen Frauen berichten

Mit einem Themenschwerpunkt wird unsere Redaktion in den kommenden Tagen und Wochen umfangreich über „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ berichten.

In eigener Sache

Für Frauen in Deutschland ist Belästigung so selbstverständlich, dass sie sie schon gar nicht mehr wahrnehmen, sagt Miriam Harosh-Pätsch von der Frauenberatungsstelle in Coesfeld. „Belästigung ist für uns etwas ganz Normales“, sagt sie. Sie berichtet von Mädchen, die Angststörungen und Hemmungen entwickeln, alleine unterwegs zu sein.

Die Belästigung sei so präsent, dass sie Zwänge entwickelten. Dabei es sei für Opfer von sexueller Gewalt die größte Herausforderung, dass sie nicht gehört würden und dass ihnen nicht geglaubt werde. Frauen wissen heute, wie sie einen Hausschlüssel als Verteidigungswaffe benutzen können und dass sie im Club ihre Flaschen am besten mit speziellen Deckeln verkleinern, damit ihnen niemand K.O-Tropfen hineinkippt.

Mit diesen Inhalten berichten wir über Sexualisierte Gewalt

Mit dem Themenschwerpunkt „Sexualisierte Gewalt“ wird unsere Redaktion in den kommenden Tagen und Wochen genau deswegen außergewöhnlich groß über das Thema berichten. Wir stellen unter anderem Frauen vor, die Belästigung und sexualisierte Gewalt am eigenen Leib erlebt haben, wir berichten über falsche Vorstellungen, gegen die sich betroffene Frauen immer wieder wehren müssen. Wir stellen eine Initiative vor, die Belästigungen im wahrsten Sinne des Wortes ankreidet und fragen im Bundesfamilienministerium nach, warum die letzte Studie, die eine Bundesregierung zur sexualisierten Gewalt gegen Frauen in Auftrag gegeben hat, schon 19 Jahre alt ist.