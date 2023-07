Fast jede Frau hat schon sexualisierte Gewalt erfahren

Eine Frau berichtet von ihrem damaligen Teamleiter, der nach ihrer Krankmeldung wegen Rückenschmerzen „mal wieder richtig guten Sex“ empfahl. Die andere kennt noch die Pflastersteine, über die sie ging, als ihr zwei Männer an die Brüste fassten. Da war sie zwölf. Die dritte schreibt: „Sobald man als Frau vor die Tür tritt, muss man leider schon mit sexualisierter Gewalt rechnen. Unabhängig davon, was man trägt.“

Zum Ende unseres Themenmonats „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ haben wir unsere Leserinnen dazu aufgerufen, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Die Resonanz war überwältigend, die Geschichten emotional und teilweise verstörend. Es zeigt, wie wichtig es ist, weiter über dieses Thema zu sprechen. Oder, wie eine Nutzerin schrieb: „Bitte rollt das Thema breit aus und stärkt vor allen Dingen die Position der Mädchen und Frauen!“

Mit dem Themenschwerpunkt „Sexualisierte Gewalt“ hat unsere Redaktion außergewöhnlich groß über das Thema berichtet.

Belästigung ist für Frauen in Deutschland Alltag

Wir hatten uns dem Thema ausführlich gewidmet, nachdem ein Opfer sexualisierter Gewalt während eines Fußballturniers einem Kollegen berichtet hat. Bei der Recherche hat sich herausgestellt, dass Belästigung für Frauen in Deutschland so selbstverständlich ist, dass sie sie schon gar nicht mehr wahrnehmen.

So hat es Miriam Harosh-Pätsch von der Frauenberatungsstelle in Coesfeld formuliert. „Belästigung ist für uns etwas ganz Normales“, sagt sie. Für die meisten von ihnen ist es heute selbstverständlich zu wissen, wie sie einen Hausschlüssel als Verteidigungswaffe benutzen können und dass sie im Club ihre Flaschen am besten mit speziellen Deckeln verkleinern, damit ihnen niemand K.O-Tropfen hineinkippt.

94 Prozent der Frauen haben sexualisierte Gewalt erlebt

94 Prozent der Nutzerinnen, die sich an unserer Online-Umfrage beteiligt haben, haben angegeben, bereits sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. 85 Prozent berichteten, dass jemand in ihrem Bekanntenkreis Ähnliches erlebt hat.

Und uns wurde klar, dass Opfer sexualisierter Gewalt nicht nur die Gewalt bewältigen müssen, die ihnen angetan worden ist, sondern auch das Misstrauen und die Ignoranz ihnen gegenüber. Sie werden oft nicht gehört und ihnen wird oft nicht geglaubt. Viele scheuen sich deswegen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und die Fragen zu stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Einige Nutzerinnen haben uns diese Fragen gestellt, die wir an Expertinnen weitergereicht haben.