„Sexualisierte Gewalt“: Expertinnen beantworten Fragen unserer Leserinnen

Zum Abschluss unseres Themenmonats zu „Sexualisierter Gewalt gegen Frauen“ haben wir unsere Leserinnen aufgerufen, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Dabei haben uns auch zahlreiche Fragen erreicht. Wir haben verschiedene Expertinnen um Antworten gebeten:

„Opfer wissen oft nicht, dass sie nicht allein sind, wo man sich Hilfe holen kann, was die nächsten Schritte nach einem Übergriff sind und welche Möglichkeiten sie haben. Die Angst, nicht ernst genommen zu werden, ist sehr groß und wird leider auch sehr oft zur Realität, weil Täter nicht richtig zur Rechenschaft gezogen werden, bevor das Äußerste (eine Vergewaltigung) passiert. Selbst dann sind es oft nur wenige Jahre Gefängnis, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Warum wird dieses Problem von der Politik nicht ernst genommen? Es passiert jede Nacht so oft durch so viele Personen, denen man sexuelle Gewalt niemals zutrauen würde.“

„Ja, viele Betroffene fühlen sich alleine und es ist eine große Entlastung, wenn sie von ihrem Umfeld Solidarität anstatt Misstrauen erfahren“, sagt Katja Grieger vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff). „Oft würden Betroffene pauschal aufgefordert, ihr Schweigen zu brechen. Das können sie aber nur tun, wenn ihnen auch zugehört und geglaubt wird. Deshalb ist es so wichtig, dass die Angebote von Beratungsstellen noch bekannter werden.“

Ein weiteres Problem laut Grieger: „Bisher werden die meisten Sexualdelikte gar nicht zur Anzeige gebracht, aber auch viele Angezeigte bleiben straflos. Damit mehr Taten angezeigt und verurteilt werden, müsste sich bei den Verfahren einiges ändern: Sie dauern zu lange und auch die Justiz ist nicht frei von Vorurteilen. Warum ist sie mit ihm mitgegangen? Wenn sie schon einmal freiwillig Sex mit ihm hatte, wie sollen wir glauben, dass es hier unfreiwillig war? Sie lebt in Scheidung von ihm, hat sie ihn vielleicht angezeigt, um sich für die Trennung zu rächen?“

Solange es solche Vorstellungen in den Köpfen gebt, werden viele sexuelle Übergriffe weiterhin straflos bleiben, sagt Grieger. Den Weg zur Veränderung weise die Istanbul-Konvention des Europarates, die in Deutschland gilt: „Dort steht alles drin, was wir brauchen: ein geschlechtsbewusstes Verständnis von Gewalt bei Behörden, dass auch die Justiz gut fortgebildet sein muss, dass es umfassende Prävention braucht, genug Geld für die Unterstützung von Betroffenen und vieles mehr. Viele Politiker versprechen die vollständige Umsetzung der Konvention. Es ist unser aller Aufgabe, sie beim Wort zu nehmen und Verbesserungen hartnäckig einzufordern.“

„Ist es besser jemanden zu ignorieren oder sollte man eher selbstbewusst dagegen rufen und deutlich machen, dass man es nicht will?“

„Sexualisierte Belästigung kommt für die betroffene Frau in der Regel unerwartet und plötzlich. Jede Form von sexualisierter Gewalt löst bei den Betroffenen oftmals Angst, Ekel und Unsicherheit aus. Um auf eine solche Situation zu reagieren, verbleiben häufig nur wenige Sekunden“, sagt Gerlinde Gröger, Leiterin der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V. Dabei gebe es kein falsches Verhalten auf eine Belästigung oder auf sexualisierte Gewalt. Gröger betont: „Die Belästigung selbst ist das falsche Verhalten. Die Täter nutzen ihre Überlegenheit als Angehörige des männlichen Geschlechts aus, um Macht zu demonstrieren und Frauen zu erniedrigen. Männer, die belästigen, wissen ganz genau, was sie tun.“

Frauen und Mädchen werde häufig empfohlen, dass sie auf Belästigung selbstbewusst reagieren sollten. Andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel ignorieren, seien nicht geeignet. Gröger jedoch sagt: „Jede Frau und jedes Mädchen ist unterschiedlich und reagiert so, wie es ihrer Persönlichkeit entspricht. In einer Belästigungssituation ist jede Reaktion richtig, angemessen und normal. Auch Ignorieren ist eine deutliche Reaktion – ein deutliches Nein.“

„Ich empfinde es eigentlich als einen 'kurzen bösen Alptraum' und würde mir dafür keine Hilfe holen. Es beschäftigt mich aber noch Jahre danach und versetzt mich beim Gedanken daran in Angstzustände! Ich habe mich dadurch damals auch verändert, weite Kleidung, bloß niemanden ansehen, nichts herausfordern, ich habe mich sehr zurückgezogen.“

„Jede Form der sexualisierten Gewalt kann schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Sexualisierte Gewalt verletzt körperlich und seelisch“, sagt Gerlinde Gröger vom Frauen-Notruf. Sie erläutert, dass die Reaktionen auf sexualisierte Gewalt sehr unterschiedlich sein können: „Viele Frauen und Mädchen werden von quälenden Gefühlen überflutet. Sie kämpfen zum Beispiel mit Schuldgefühlen, Scham und Angstzuständen, dem Rückzug aus sozialen Beziehungen oder Verhaltensveränderungen. Alle Reaktionen auf sexualisierte Gewalt sind normal.“ Diese Folgeerscheinungen können auch nach vielen Jahren noch auftreten.

Gröger sagt: „Betroffene Frauen bewältigen die Gewalterfahrung unterschiedlich und individuell. Dabei kann professionelle Unterstützung hilfreich sein. Jede Frau kann selbst entscheiden, ob und wann sie Beratung aufnehmen möchte.“ Dabei gebe es, zum Beispiel beim Frauen-Notruf in Münster, kostenfreie und auch anonyme Beratungen – „unabhängig davon, wie lange die Gewalterfahrung zurück liegt“.

„Warum spricht man Betroffenen ab, dass das, was ihnen widerfahren ist, schlimm ist und drängt sie stattdessen in die Täterrolle?“

Lina Lippke, Mitarbeiterin in der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V., sagt: „Diese Täter-Opfer-Umkehr ist leider eine sehr häufige Reaktion, mit der betroffenen Frauen in unserer Gesellschaft begegnet wird. Wenn den Opfern die Schuld an der erlittenen Gewalt zugesprochen wird, spricht man auch von Victimblaming.“

Victimblaming basiere auf falschen Vorstellungen über sexualisierte Gewalt. Dabei wird den Frauen die Verantwortung für die Tat zugeschrieben. „Häufig wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass Frauen durch ihre Kleidung oder ihr Verhalten eine Schuld oder Teilschuld an der Vergewaltigung tragen. Diese falschen Vorstellungen haben die meisten Menschen verinnerlicht“, sagt Lippke.

Victimblaming führe dazu, dass sexualisierte Gewalt verharmlost und tabuisiert wird. Dadurch werden die Täter geschützt und so wird die Machtposition von Männern aufrechterhalten und gestärkt. Lippke: „Um Victimblaming entgegenzuwirken ist es wichtig, den betroffenen Frauen parteilich zur Seite zu stehen und dabei deutlich zu machen, dass die Verantwortung für die Tat immer der Täter alleine trägt.“

„Ist es sinnvoll, nach sieben Jahren dieses Thema erneut aufzugreifen und zu versuchen, es zu bewältigen? Wie würde so eine Bewältigung aussehen?“

„Seelische Verletzungen können heilen – auch dann, wenn die Gewalterfahrung lange zurückliegt“, ist Daniela Stöveken, Mitarbeiterin in der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V., überzeugt. Auch nach vielen Jahren könne es hilfreich sein, eine Beratung zur Bewältigung der Gewalterfahrung aufzunehmen.

Stöveken: „Hierzu können betroffene Frauen sich auch an eine spezialisierte Beratungsstelle wenden. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Frauen-Notruf unterstützen Betroffene zum Beispiel darin, einen entlastenden Umgang mit den oft überwältigenden Erinnerungen und Gefühlen zu finden“.

Dabei gehe es nicht darum, alles noch einmal durchleben zu müssen: „Das Ziel ist viel mehr Strategien zu entwickeln, die dabei helfen können, kontrolliert mit den Folgeerscheinungen umzugehen und sich von dem Geschehenen zu distanzieren. Es geht vor allem darum, dass betroffene Frauen ihren Alltag wieder selbstbestimmt gestalten und genießen können.“

„Wieso fühlen sich Opfer, wie ich zum Beispiel, schuldig, obwohl uns Unrecht getan wurde?“

„Opfer sexualisierter Gewalt suchen die Verantwortung oder Schuld bei sich, weil ein Schuldzugeständnis suggeriert, man hätte die Tat oder etwas daran vielleicht verhindern und sich anders verhalten können“, sagt Marina Völlmecke vom Verein Frauen helfen Frauen in Beckum. Klar sei es jedoch, dass „die Verantwortung für einen sexuellen Übergriff immer beim Täter oder der Täterin liegt, da diese Person entschieden hat, eine Grenze zu überschreiten“.

Die Reaktionen des Umfeldes den Opfern gegenüber sei von großer Bedeutung in der Verarbeitung eines sexuellen Übergriffs. Sowohl im nahen sozialen Umfeld (Familie, Freunde usw.), als auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext, werde Opfern sexueller Gewalt immer wieder vorgeworfen, eine „Mitschuld“ an dem Übergriff gehabt zu haben.

„Äußerungen wie 'Was hast du dich auch so aufreizend angezogen?' oder 'Warum hast du dich nicht gewehrt?' oder 'Musstest du so viel Alkohol trinken?!' führen zu großen Unsicherheiten bei den Betroffenen“, sagt Völlmecke. „Solche Schuldzuweisungen werden auch vonseiten der Täter formuliert und können sich fest im Bewusstsein des Opfers verankern.“

„Warum nehmen sich Menschen das Recht raus, in die Intimsphäre anderer einzudringen, ohne die Erlaubnis zu haben?“

Marina Völlmecke vom Verein Frauen helfen Frauen sagt: „Bei grenzverletzendem Verhalten geht es immer um die Ausübung von Macht und Kontrolle. Der Täter oder die Täterin setzt die eigenen Bedürfnisse über die des Opfers.“ Der Täter oder die Täterin erhebe „einen 'Besitzanspruch' an das Opfer, welches die sexuellen Übergriffe und Grenzverletzungen aus ihrer Sicht heraus rechtfertigen“.

„Wie gehe ich mit sexueller Belästigung innerhalb der Familie (zum Beispiel angeheiratete Partner) um?“

„Bei sexueller Belästigung (innerhalb der Familie) ist es wichtig, sich dem Täter oder der Täterin gegenüber abzugrenzen und ein klares 'Stopp-Signal' zu setzen. Man sollte versuchen Abstand herzustellen und für die eigene Sicherheit zu sorgen“, rät Marina Völlmecke vom Verein Frauen helfen Frauen in Beckum. Hilfreich könne es sein, sich in den Fachberatungsstellen (wie zum Beispiel den Frauenberatungsstellen) Beratung und Unterstützung zu holen.

„Wie erkenne ich, ob Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, traumatisiert sind?“

„Sexualisierte Gewalt wirkt meist im Verborgenen. Die Auswirkungen auf der Verhaltensebene lassen oft keinen eindeutigen Rückschluss auf das Erlebte zu. Deshalb bekommen Kinder meist erst Hilfe, wenn sie selbst in der Lage sind, von den Übergriffen zu erzählen“, erläutert Astrid-Maria Kreyerhoff aus der Geschäftsführung von „Zartbitter – Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt“.

Oft lassen sich Verhaltensweisen auch durch andere krisenhafte Ereignisse wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern, das Miterleben häuslicher Gewalt, den Tod einer wichtigen Bezugsperson erklären. „Aber plötzliche Veränderung im Verhalten, der Sprache, sozialer Rückzug, Leistungsabfall in der Schule oder aggressives Verhalten sind in jedem Fall ein Hinweis darauf, dass das Kind etwas erlebt hat, das es nicht verarbeiten kann. Dies kann im schlimmsten Fall auch eine Traumatisierung hervorrufen“, sagt Kreyerhoff. Komme noch häufiges und andauerndes, für das Alter unangemessenes sexuelles Spielen hinzu, sollte in jedem Fall an sexualisierte Gewalt gedacht werden, rät die Expertin.

Sie ergänzt: „Erleben oder beobachten Sie im Kontakt mit einem Kind, dass körperliche Grenzen nicht vorhanden sind, oder sich bei dem Kind etwas verändert hat, suchen Sie mit Ihren Beobachtungen fachlichen Rat. Eine professionelle Einschätzung kann sicherstellen, dass ein Kind angemessene Möglichkeiten bekommt, sich zu öffnen und möglichst zeitnah Unterstützung zu erfahren.“

„Wie kann es sein, dass die Gesetzeslage so schlecht ist?“

„Auf den ersten Blick sieht es vielleicht so aus, dass die Gesetzeslage schlecht ist. Aber gerade im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder hat sich tatsächlich in den letzten Jahren einiges verbessert“, sagt Heike Clephas, Fachberaterin Opferhilfe bei Chance e.V.

So habe zum Beispiel das dritte Opferschutzreformgesetz die Mindeststandards für Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten nach den Vorgaben der EU-Richtlinie festgeschrieben. „Die Psychosoziale Prozessbegleitung ist in die Strafprozessordnung aufgenommen worden und die Befugnisse von Verletzten im Strafverfahren sind wesentlich verbessert worden“, erläutert Clephas. Diese Instrumente müssten natürlich auch von der Richterschaft eingesetzt und genutzt werden, so die Fachberaterin. In Münster werde das Angebot immer besser genutzt.

„Wie können wir die wirklich Schuldigen besser zur Rechenschaft ziehen?“

Heike Clephas von Chance e.V. sagt: „Das geht tatsächlich nur, wenn die Gesetze entsprechend angewendet werden. Wenn eine Opferzeugin aus verschiedenen Gründen keine umfassende Aussage macht, kommt dies immer noch den Beschuldigten/Angeklagten zugute. Das bedeutet, das Urteil fällt oft geringer aus, als es nach dem Strafgesetzbuch möglich wäre.“ Gerade bei kindlichen Opferzeugen sei dies sehr häufig der Fall.

„Was wird politisch und präventiv getan und was sollte noch getan werden?“

„Politisch rückt der Opferschutz mehr in den Fokus. Trotzdem ist der Täterschutz nach wie vor gültiges Recht und findet seine Anwendung“, sagt Heike Clephas von Chance e.V. Auch wenn es Angebote für Opfer von Straftaten gebe, so seien gerade Beratungsstellen wie die Opferhilfe des Chance e.V. Münster nicht ausreichend finanziell gefördert.

„Ich persönlich erlebe es seit Bestehen der Beratungsstelle, dass die ständige Sorge um die Finanzierung die Arbeit negativ beeinflusst. Das heißt, dass die Zeit, die den Betroffenen zur Verfügung stehen müsste, für Spendenaquise eingesetzt werden muss. Das darf nicht sein und muss langfristig verändert werden“, betont Clephas. Die Landespolitik und die kommunale Politik sollte ihrer Ansicht nach dafür sorgen, dass Hilfeangebote ausreichend finanziert sind und als Regelförderung in die Haushalte aufgenommen werden.

Präventiv werde gerade in Opfer- und Frauenberatungsstellen viel getan. „Aber auch hier fehlt es meist an ausreichender Finanzierung“, sagt Clephas. Im Hinblick auf Täter gebe es Angebote der Gewaltprävention.