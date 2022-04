Sexueller Missbrauch in der Kirche

Zwei Kollegen bilden die Interventionsstelle im Bistum Münster: Stephan Baumers (links) und Peter Frings zogen am Freitag ein Resümee der ersten drei Jahre.

„Interventionsstelle“ und „Weisungsunabhängigkeit“ – das klingt zunächst etwas abstrakt. Doch wenn Peter Frings von seiner Arbeit berichtet, wird es schnell ganz konkret: 212 „Anträge auf Anerkennung des Leids“ werden im Bistum Münster aktuell bearbeitet, 97 Fälle sind bereits entschieden und seit 2010 etwa 2,5 Millionen Euro Entschädigung an Opfer sexuellen Missbrauchs ausgezahlt. Und für Beschuldigte gilt inzwischen: Das Bistum stellt sich nicht per se vor sie. Frings: „Wir sagen: Such dir einen Anwalt, der dir hilft – das Bistum tut es nicht.“