In der Pfarrei St. Heinrich in Reken hat ein Pater der Mariannhiller Missionare Ende der 1960er Jahre mindestens zwei Mal einen sexuellen Missbrauch begangen. Darüber hat die Pfarrei die Gläubigen am Wochenende informiert. Nach einem entsprechenden Hinweis habe sich Pfarrer Thomas Hatwig anschließend an die Interventionsstelle des Bistums Münsters gewandt. Die bestätigte ihm, dass dort zwei Meldungen vorliegen.

Einer Stellungnahme der Missionare von Mariannhill zufolge war der Pater als Urlaubsvertretung des damaligen Seelsorgers vom 26. August 1956 bis zum 13. September 1956 in Maria Veen, acht Jahre später, im Juni 1964, sei er als Pfarrseelsorger nach Reken gekommen. 1997 sei er in Donauwörth gestorben.

Aufklärung durch unabhängige Aufarbeitung

Das Bistum hat zwei Betroffenen laut Bischöflicher Pressestelle Anerkennungszahlungen überwiesen. Hatwig sei bis zu den Hinweisen nicht über die Vorfälle informiert gewesen.

Pfarrer Thomas Hatwig Foto: rek

Die Mariannhiller Missionare haben in Maria Veen bis in die 80er Jahre ein Internat betrieben. Bei der Ordensgemeinschaft haben sich Opfer gemeldet, die dort Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind. Wie viele Fälle das sind, sei „schwer zu sagen“, erklärte der Provinzial der Gemeinschaft, Christoph Eisentraut, am Sonntag gegenüber unserer Redaktion. Eine unabhängige Aufarbeitung solle versuchen, das zu klären. Es gelte jetzt, weitere Betroffene zu ermutigen, sich zu melden.