„Gault-Millau“: Sieben Restaurants im Münsterland ausgezeichnet

Der „Guide Michelin“ verteilt Sterne für die besten Restaurants, der Gourmetführer „Gault-Millau“ bewertet die Lokale mit Hauben. Im Münsterland können sich sieben Restaurants über eine Auszeichnung freuen. Fünf davon alleine in Münster.

Für Münster ist das allerdings ein Restaurant weniger als im vergangenen Jahr, das „unter die Hauben“ kam. Grund zur Sorge um Münsters kulinarische Ausstrahlung besteht allerdings nur bedingt: Das „Ferment“ zuletzt noch mit drei roten Hauben ausgezeichnet, hat mittlerweile geschlossen.

Brust oder Keule macht Satz nach vorne

Der ehemalige „Ferment“-Koch Laurin Kux ist mittlerweile Küchenchef im „BOK – Brust oder Keule“ im Kreuzviertel – und hat allen Grund zur Freude: Im vergangenen Jahr wurde das Gourmet-Restaurant noch mit einer schwarzen Haube bewertet, in diesem Jahr gab es zwei rote Hauben. Damit erhält das Lokal die Bewertung „Hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“. Die rote Färbung der Mütze ist dabei eine besondere Auszeichnung als „herausragend in seiner Kategorie“, wie es auf der Website des Gourmetführers heißt.

Restaurant Spitzner verdient eine Haube dazu

Ebenfalls mit zwei roten Hauben wurde das „Cœur D’Artichaut“ am Alten Fischmarkt bewertet. Es bleibt dabei bei der gleichen Bewertung wie im vergangenen Jahr. Das „Restaurant Spitzner“ an der Königsstraße und das „Hasenklee“ in Senden wurden mit je zwei schwarzen Hauben ausgezeichnet. Das „Restaurant Lindenhof“ in Emsdetten, die italienische Küche vom „Villa Medici“ in Münster und der „Große Kiepenkerl“ erhielten jeweils eine schwarze Haube.

Der „Gault-Millau“ bewertet nach eigener Aussage die besten 1000 Restaurants in Deutschland. Anders als beim „Guide Michelin“ werden allerdings Service und Ausstattung nicht bewertet, sondern nur das Essen.