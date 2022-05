So verhindern Sie einen Schlaganfall

Wer keinen Schlaganfall erleiden will, der kommt um eines nicht herum: Bewegung. Sie ist der Alleskönner in Sachen Prävention. Sie fördert vor allem die Herz-Kreislauf-Gesundheit und ist gut für die Seele.

Schon ein paar Spaziergänge in der Woche senken das Risiko eines Schlaganfalls deutlich Das hat eine Studie in England herausgefunden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) pro Woche mindestens 150 Minuten moderate Bewegung. So lässt sich das persönliche Schlaganfall-Risiko um 50 Prozent senken. Doch schon vor der Pandemie haben gerade einmal 45 Prozent der Menschen in Deutschland dieses Ziel erreicht.