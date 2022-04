Sohn erschießt Vater und sich selbst

In Buldern ist es am Dienstagabend zu einem „familiären Tötungsdelikt“ gekommen: Ein 40 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft zuerst seinen Vater, dann sich selbst erschossen.

Erst erschießt ein 40-Jähriger seinen Vater, dann sich selbst: In Buldern ist es am Dienstagabend zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte gestern Abend gegen 23.30 Uhr ein Nachbar in einer Wohnung in Buldern zwei leblose Personen gefunden und die Polizei verständigt.

Zuvor hatte der Zeuge bemerkt, dass die Wohnungstür der Familie in dem Mehrfamilienhaus offen stand und der Hund im Hausflur herumlief.

Sohn feuerte mehrfach auf Vater

Als er dann die Wohnung betrat, fand er den 76-Jährigen und seinen 40 Jahre alten Sohn mit Schussverletzungen auf dem Boden liegend. Die hinzugerufene Notärztin konnte nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.

Mordkommission ist im Einsatz

Zur Klärung der Tat ist beim Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminaloberkommissar Thomas Kersting im Einsatz. „Nach den vorliegenden Erkenntnissen und aufgrund der Auffindesituation gehen wir davon aus, dass der 40-Jährige zunächst seinen Vater mit mehreren Schüssen getötet und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „In der Wohnung fanden die Ermittler einen Abschiedsbrief des Sohnes.“

Aus welchem Grund der 40-Jährige sich und seinen Vater tötete, ist noch unklar. Vermutlich liege das Motiv im privaten Bereich, teilte die Polizei mit. Eine mögliche Beteiligung einer weiteren Person werde derzeit ausgeschlossen.

Hinweis zur Berichterstattung

Wegen der hohen Nachahmerquote nach Berichten über Selbsttötungen berichten wir nur zurückhaltend über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, rufen Sie die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 an. Dort helfen Ihnen Berater, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen gefunden haben. Bei der Krisenhilfe Münster (0251/519005) können Sie bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.