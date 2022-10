Soko soll Geldautomaten-Sprenger stoppen

Die Serie an Gelautomaten-Sprengungen in NRW reißt nicht ab und die Täter gehen immer brutaler vor. Allein im Münsterland wurden in den vergangenen zwei Wochen zwei weitere Attacken verzeichnet: im Rekener Ortsteil Maria Veen und in Rosendahl-Holtwick. Das Landeskriminalamt (LKA) verzeichnete 2022 schon bis Anfang Oktober 128 Sprengungen in NRW. 2021 waren es bis Ende September „nur“ 86.

