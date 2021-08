Sparkassen vergeben deutlich mehr Baukredite

Mehr Baukredite, eine starke Sparneigung und ein wachsendes Interesse an Wertpapiere – diese drei starken Trends des Vorjahres haben sich sich bei den Kundinnen und Kunden der westfälischen Sparkassen auch im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt.

Insgesamt 4,1 Milliarden € an neuen Wohnungsbaukrediten fragten private Haushalte bei den Sparkassen der Region im ersten sechs Monaten des Jahres nach. Damit sei der bereits hohe Vorjahreswert um über 18 Prozent deutlich übertroffen worden, berichtete der Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) am Mittwoch in Münster. „Für die ungebremst große Nachfrage gibt es gute Gründe“, betonte die SVWL-Präsidentin Prof. Dr. Liane Buchholz, „die Finan-zierungskonditionen sind günstig, der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch und nach wie vor besteht, abhängig von der Region, Aussicht auf weiter steigende Immobilienpreise.“

Auch an Firmenkunden haben die regionalen Sparkassen mehr Darlehen vergeben. Die Kreditzusagen an Unternehmen seien um ein Prozent auf 6,5 Milliarden € gewachsen, hieß es.

Weniger Konsummöglichkeiten in der Pandemie, aber auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis in unsicheren Zeiten ließen die Einlage bei den Sparkassen weiter zunehmen – und zwar um 2,4 Prozent auf 2,7 Milliarden €, wobei Privatkunden stark sparten, während die Firmen ihre Einlagen reduzierten, so der SVWL.

Als „erfreulich und vernünftig“ wertete Buchholz den anhaltenden Aufwärtstrend im Wertpapiergeschäft der privaten Haushalte: Die Umsätze mit Wertpapieren stiegen gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 9,8 Prozent auf 7,2 Milliarden €.