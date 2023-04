Europaweit hat die Polizei in der vergangenen Woche bei der „Speedweek“ vermehrt Geschwindigkeiten kontrolliert. Das Ziel: Das Bewusstsein der Autofahrer für die Einhaltung des Tempolimits zu schärfen – vor allem in gefährdeten Bereichen und an Unfallschwerpunkten. Auch die meisten Kreispolizeibehörden im Münsterland haben sich an der Aktion beteiligt.

Die Liste der „Spitzenreiter“ führt eine 25-jährige Frau aus Oberhausen an. Sie fuhr nach Angaben der Polizei Münster auf der A42 in Fahrtrichtung Duisburg im Bereich der Dauerbaustelle im Kreuz Herne mehr als doppelt so schnell wie erlaubt – 129 statt 60 km/h. Auf sie warten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

17-Jähriger wird ohne Begleitperson geblitzt

Im Kreis Coesfeld blitzte die Polizei einen Motorradfahrer, der im Bereich der K17 in Fahrtrichtung Seppenrade bei zulässigen 70 km/h mit 129 km/h unterwegs war. Er muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Im Bereich der Polizeiwache Beckum im Kreis Warendorf führten die Beamten am vergangenen Donnerstag einen Sonderkontrolltag „Speed“ durch. Dabei ging ihnen auf der B58 bei Lippstadt ein 17-jähriger Raser aus Wadersloh ins Netz. Er wurde mit 150 km/h bei zulässigen 100 km/h gemessen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem fest, dass der Jugendliche ohne Begleitperson im Auto unterwegs war. Gegen ihn und gegen den verantwortlichen Erziehungsberechtigten wurde eine Anzeige erstattet.

Mehr als 4000 Temposünder im Münsterland

Insgesamt ermittelten die Polizei Münster und die Kreispolizeibehörden Coesfeld, Steinfurt und Warendorf in der „Speedweek“ mehr als 4000 Temposünder. Unter anderem wurden dabei etwa 2200 Verwarngelder ausgesprochen, mehr als 1100 Verstöße im Bereich Ordnungswidrigkeiten festgestellt und rund 250 Bußgeldverfahren eingeleitet.