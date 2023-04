„Speedweek“: Ab heute vermehrt Geschwindigkeitskontrollen in NRW 

„Speedweek“ statt Blitzermarathon: In dieser Woche nehmen die Kreispolizeibehörden in NRW die Geschwindigkeiten im Verkehr vermehrt in den Blick. Radarfallen werden auch im Münsterland aufgestellt.

Achtung Blitzer! Die Polizei will in der kommenden Woche vermehrt das Augenmerk auf den Straßenverkehr richten.

Früher war es mal der Blitzermarathon, heute heißt es „Speedweek“. Auch wenn sich der Name ändert, bleibt das Prinzip gleich: In NRW wird in dieser Woche von Montag (17. April) bis Sonntag (23. April) vermehrt geblitzt, die Polizei wirft ihr Augenmerk auf die Geschwindigkeiten im Straßenverkehr, Autofahrer sollten besonders vorsichtig unterwegs sein.

Die „Speedweek“ wird laut eines Pressesprechers des zuständigen NRW-Innenministeriums europaweit stattfinden, koordiniert wird sie vom Netzwerk der europäischen Verkehrspolizei-Organisationen (European Roads Policing Network). Ziel ist es, Kontrollen grenzüberschreitend zu vereinbaren, um die Zusammenarbeit zu verbessern und das Bewusstsein der Autofahrer für die Einhaltung des Tempolimits zu schärfen.

Bewusstes Informieren

Die Teilnahme ist freiwillig, deutschlandweit wird vor allem der kommende Freitag, 21. April, in den Fokus gerückt. Für diesen Tag ist der Blitzermarathon angekündigt, NRW weitet aus eigenen Stücken die Aktion auf eine Woche aus. Laut Ministeriumssprecher gehe es um den „nachhaltigen Effekt“ bei Autofahrerinnen und Autofahrern, kontrolliert wird besonders in gefährdeten Bereichen. Dazu zählen etwa Kitas, Schulen und Seniorenheime.

Aber auch anderweitige Unfallschwerpunkte in den Städten, Gemeinden, auf den Autobahnen und den Landstraßen werden in den Blick genommen: „Die Zahl der Verkehrstoten in NRW ist in den vergangenen Jahren gestiegen“, heißt es aus dem Ministerium. Gezielt geht es auch darum, Rasern einen Riegel vorzuschieben. Neben dem Aufstellen der Blitzer wolle die Polizei mit den Bürgerinnen und Bürgern gezielt ins Gespräch kommen. Es gehe in erster Linie um Aufklärung statt Abzocke.

Kontrollen in allen Münsterland-Kreisen

In diesem Sinne ist auch der ADAC NRW froh, dass die Aktionswoche stets medial stark begleitet werde. Laut ADAC-Sprecher Till Westermann leisten Aktionen wie die „Speedweek“ einen „wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit“. Fraglich sei nach Ansicht des ADAC dagegen die langfristige Wirkung der Aktionen. Außerdem könnten nicht alle Risiken des Straßenverkehrs minimiert werden. Die Ankündigung vermehrter Kontrollen begrüßt der Verband dagegen, somit würde dem Gefühl der Abzocke entgegengetreten werden.

An der „Speedweek“ beteiligt sich unter anderem die Kreispolizeibehörde Steinfurt. Auf Nachfrage gab es zwar keine Angaben zur angeforderten Personalstärke, aber die Gewissheit, dass das „gesamte Kreisgebiet“ betroffen sein wird. Aber nicht nur im Kreisgebiet zwischen Gronau über Greven bis nach Lienen könnte es öfter blitzen. Auch aus den anderen Landkreisen und der Stadt Münster ist seitens der Polizei zu hören, dass in den kommenden Tagen vermehrt Blitzer aufgestellt werden.