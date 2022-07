Spekulationen um Feller-Nachfolge

Wer wird an Dorothee Fellers Schreibtisch am münsterischen Domplatz nachrücken? Seit Ministerpräsident Hendrik Wüst die Regierungspräsidentin zur neuen NRW-Schulministerin gemacht hat, wird darüber spekuliert. In Wüsts Heimatkreis Borken halten sich besonders hartnäckig Spekulationen, Landrat Dr. Kai Zwicker könnte als Regierungspräsident nach Münster wechseln. Zwicker gilt als enger Vertrauter Wüsts und als in der Landespolitik bestens vernetzt.

Auf Nachfrage habe Zwicker aber abgewunken, berichtete jetzt das Bocholt-Borkener Volksblatt. „Ich sehe meine Aufgabe im Westmünsterland, wo die Menschen mir zweimal als Bürgermeister der Gemeinde Heek und bereits dreimal als Landrat des Kreises Borken ihr Vertrauen in Urwahl ausgesprochen haben“, zitiert die Zeitung den Borkener Landrat. Auch CDU-Kreisgeschäftsführer Markus Jasper halte einen möglichen Wechsel Zwickers als RP nach Münster „für ein Märchen“.