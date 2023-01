Vollsperrung nach Unfall auf der A43

Unfall im Berufsverkehr: Ein Lkw-Fahrer ist auf der A43 mit der Mittelleitplanke kollidiert. Die Polizei musste die Autobahn in Höhe des Unfalls in Richtung Münster sperren.

Sperrung nach Unfall auf der A43 in Richtung Münster.

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen. In Höhe der Anschlussstelle Dülmen ist am Morgen ein Lkw-Fahrer gegen die Mittelleitplanke gefahren und wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt.

Laut Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Polizei musste die A43 in Richtung Münster bei Dülmen sperren - der Verkehr wird ab Lavesum umgeleitet. Wie lange die Strecke gesperrt bleiben muss, ist noch unklar.