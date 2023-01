Spielhallenüberfall aus Ibbenbüren bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ zu sehen

Mit einer Schusswaffe soll ein bislang unbekannter Täter vor gut einem Jahr eine Spielhalle in Ibbenbüren überfallen haben. Am Mittwoch (18. Januar) wird der Vorfall nun im ZDF thematisiert.

In der TV-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ mit Moderator Rudi Cerne wird am Mittwoch ein Fall aus Ibbenbüren zu sehen sein.

Ein Überfall auf eine Spielhalle an der Poststraße bringt Ibbenbüren am Mittwoch (18. Januar) ins Fernsehen. Genauer: In der TV-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wird der Fall aus dem Kreis Steinfurt vom 9. Februar 2022 aufgegriffen, schreibt die Polizei.

An dem Abend soll ein bislang unbekannter Täter die Kunden und Angestellten in der Spielhalle mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei soll er einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Nun wird dieser Fall am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF präsentiert. Als Studiogast wird der Erste Kriminalhauptkommissar Mario Hartmann von der Kreispolizeibehörde Steinfurt über den Stand der Ermittlungen informieren. Die Polizei erhofft sich konkrete Hinweise aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Münster hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung des unbekannten Täters führen.

Ein Hinweistelefon ist eingerichtet und ab Beginn der Sendung um 20.15 Uhr zu erreichen. Die Rufnummer lautet 02551/15-5678.