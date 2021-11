Staatsschutz ermittelt nach Brandstiftung in Testzentren

Im Kreis Borken sind am Sonntag zwei Corona-Schnelltestzentren in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen in Richtung einer politisch motivierten Straftat und hat eine erste Spur.

In Gronau und in Ahaus sind zwei Corona-Teststellen in Brand gesteckt worden. "Stop oder Tod" haben unbekannte Täter auf einen der Container gesprüht. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz in Münster.

Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Zeuge zunächst ein Feuer bei der Teststation in Ahaus gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ein Pavillon und ein Container wurden beschädigt. Wenige Stunden später brannte nach Angaben der Polizei ein Testzelt in Gronau. An den Schnelltestzentren entstand insgesamt ein Schaden von rund 20 000 Euro.

Die Polizei ermittelt, ob es zwischen den Bränden eine Verbindung gibt. An beiden Testzentren sei es in der Vergangenheit bereits zu Brandstiftung gekommen, so die Polizei.

Auch in Münster wurde am Sonntag eine Teststation beschädigt. Der Betreiber wandte sich wegen eines Graffiti am Eingangsbereich und einer aufgeschlitzten Zeltplane bei der Polizei. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatsschutz.