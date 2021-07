Starkregen im Münsterland

Aktualisierung 15.07.; 8:44 Uhr: Update aus Münster: Am späten Nachmittag gegen 16 Uhr erreichte Sturmtief "Bernd" Münster mit Starkregen und Sturmböen. Um 16:30 Uhr gingen erste Notrufe über vollgelaufene Keller und Wohnungen bei der Leitstelle der Feuerwehr Münster ein. Schnell wuchs die Anzahl der Notrufe und der sich daraus ergebenen, unwetterbedingten Einsätze. Bis in die Abendstunden bescherte „Bernd“ den Einsatzkräften der Feuerwehr Münster rund 70 Einsätze, die von insgesamt 10 Löschzügen, vorrangig der Freiwilligen Feuerwehr, abgearbeitet wurden. Glücklicherweise kam es zu Feuerwehr-Angaben zufolge keinen Personen- oder größeren Sachschäden.



Fotos: Unwetter und Hochwasser in Deutschland

14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen auf einer Straße in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg. *** 14 07 2021, Hagen, Germany, road damage and damaged cars in Hagen Hohenlimburg Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg. Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Hochwasser in der Lenne. Im Bild der überschwemmte Wildwasserpark Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Nur das Dach eines Autos schaut noch aus dem Wasser, das eine Bahnunterführung geflutet hat. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marius Becker 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Mann steht mit Regenschirm am Rheinufer. Der kräftige Regen lässt den Rhein weiter steigen. Der Pegelstand lag in Köln am Mittwochmorgen bei 5,47 Metern - mit langsam steigender Tendenz. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Oliver Berg 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn: Menschen räumen Äste von einer überschwemmten Straße. Nach heftigem Starkregen ist im nahe gelegenen Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Cevin Dettlaff/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Cevin Dettlaff 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht in einer Straße. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht am Abend auf einem Platz. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Feuerwehrleute stehen in der Ostparksiedlung. Die Feuerwehr versucht, die Wassermassen mit Sandsäcke zu stoppen. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Feuerwehrfahrzeug fährt durch eine überflutete Bahnunterführung. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Stolberg: Mehrere Autos stecken nach Starkregen auf einer überfluteten Straße fest. Der Bach Vicht war über die Ufer getreten, das Gelände war überschwemmt. Foto: Ralf Roeger/dmp Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ralf Roeger 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Gelsdorf: Der Ortskern von Gelsdorf (Kreis Ahrweiler)ist nach dem Starkregen überflutet. Tief Bernd bringt Regen über Eifel und Hunsrück, die Hochwassergefahr steigt. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Ahrbrück: Feuerwehrleute sichern ein Wohnhaus mit Sandsäcken gegen einen anschwellenden Bach. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Hagen: Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg. Hier hatte Starkregen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Dieter Menne dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Durch Starkregen kam es zu einem Erdrutsch. Die Straße wurde gesperrt. Foto: Markus Klümper/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Markus Klümper

Ganz so glimpflich wie in Münster verlief die Lage leider nicht überall. Weite Teile des Landes waren deutlich stärker von dem Unwetter betroffen. Angefordert durch die Bezirksregierung Münster wurden zahlreiche Einheiten des Kreises Warendorf und der Stadt Münster zur überörtlichen Hilfe in die Städteregion Aachen alarmiert. Sie sollen vor Ort bei der Bewältigung der Unwetterlage unterstützen.

Aktualisierung 15.07.; 02:13 Uhr: ,,Gegen 20:53 Uhr wurden wir von der Bezirksregierung im Rahmen der überörtlichen Hilfe alarmiert‘‘, so Frank Burrichter, stellvertretender Kreisbrandmeister des Kreises Steinfurt. Mit 29 Fahrzeugen und knapp 160 Feuerwehrleuten aus dem Kreis traf man sich am Bereitstellungsraum in Ochtrup am Weinerpark. Als Kolonne ging es dann gegen 0:20 Uhr los in Richtung Kreis Mettmann - aufgrund der Hochwasserlage. Nun folgt ein rund 24 Stunden langer Einsatz für die Einsatzkräfte. Zuletzt gab es eine solche überörtliche Alarmierung für den Kreis Steinfurt 2013 bei dem Hochwasser in Magdeburg, erklärte Burrichter weiter. | Es berichteten Felix und Michel Fritzemeier



Foto: Fritzemeier

Aktualisierung 14.07.; 20.17 Uhr: „Land unter“ hieß es nach einem heftigen Gewitterregen am Mittwochnachmittag in den tieferliegenden Stadtarealen Steinfurts. Betroffen war in erster Linie Burgsteinfurt, insbesondere die Altstadt. Auf der Mühlenstraße ging im Feierabendverkehr zeitweise nichts mehr, die Autos standen bis zu den Achsen im Wasser. In die Tiefgarage unter dem K+K-Markt am Graf-Arnold-Platz lief das Wasser hinein, zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. | Es berichtete Ralph Schippers aus Steinfurt



Aktualisierung 14.07.; 19.32 Uhr: Update aus Münster: Ohne Schirm ging am Mittwoch in Münster nichts: Mehr als 20 Liter Regen pro Quadratmeter fielen innerhalb weniger Stunden vom Himmel. Die Feuerwehr musste bis zum Abend zu rund 70 Einsätzen im ganzen Stadtgebiet ausrücken, nachdem Keller vollgelaufen waren. Vorsorglich waren stadtweit alle Freiwilligen Feuerwehren alarmiert worden.

Passanten am Mittwochnachmittag am Domplatz in Münster. Foto: Matthias Ahlke

Aktualisierung 14.07.; 19 Uhr: Sturmtief Bernd hat am Mittwochnachmittag die Stadtteile links der Ems in Rheine mit voller Wucht getroffen. Die Wassermassen überfluteten zwei Bahnunterführungen, in denen vorübergehend Menschen in Notlagen gerieten, aus denen sie die Feuerwehr befreien musste. Am Bahnhof strömte so viel Wasser in die Unterführung, dass der Inhaber eines Musikgeschäftes seine Ausgangstür nicht aufbekam, als sich die Wassermassen schon bedrohlich aufstauten. Hier waren die Rettungskräfte schnell zur Stelle und befreiten den Mann.

Die Bahnunterführung an der Berbomstiege im Stadtteil Schleupe entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem reißenden Strom, in den ein Auto fahrlässig hineinfuhr. Passanten konnten die Person, deren Fahrzeug komplett überflutet war, mit vereinten Kräften retten. Die Feuerwehr bekam in der Folge des Starkregenereignisses, das eine knappe Stunde andauerte, rund 170 Einsatzmeldungen – Keller waren in den betroffenen Stadtteile reihenweise vollgelaufen. Bei einer Spedition im Industriegebiet Nord stürzte eine Dachfläche von etwa 100 bis 150 Quadratmetern durch den Wasserdruck ein. Beim Mathias-Spital und bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr waren die Rettungskräfte gefordert, lebenswichtige Infrastruktur zu sichern, was nach Angaben von Stadtbrandinspektor Johannes Hellermann aber bereits nach kurzer Zeit erledigt war. | Aus Rheine berichtete Paul Nienhaus



Die Bahnhofsunterführung an der Berbomstiege in Rheine war komplett überflutet. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Die in Not geratenen Personen konnten das Auto im Bild aber verlassen. Foto: Sven Rapreger

Aktualisierung 14.07.; 17.45 Uhr: Der anhaltende Regen hält auch die Feuerwehr in Münster in Atem. Innerhalb von nur einer Stunde fielen 16 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Feuerwehr musste bislang zu rund 30 Einsätzen ausrücken, nachdem Keller vollgelaufen waren.

Foto: Martin Kalitschke

Aktualisierung 14.07.; 17:20 Uhr: Das Freundschaftsspiel zwischen dem Fußball-Oberligisten Eintracht Rheine und Regionalligist Preußen Münster, das am Mittwochabend stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Die heftigen Niederschläge gerade am Nachmittag ließen den Verantwortlichen in Rheine keine andere Wahl.

Aktualisierung 14.07.; 17:05 Uhr: Aufgrund von Starkregen kommt es landesweit zu kurzfristigen Sperrungen von Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen, teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Besonders betroffen sind die Regionen Südwestfalen, Ville-Eifel und Rhein-Berg. Hier ein Überblick zur aktuellen Straßenlage.

Aktualisierung 14.07.; 16:55 Uhr: Laut der Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes - Stand 16.53 Uhr - liegen für Teile des südlichen Münsterlandes Unwetterwarnungen der Stufe 3 vor. Für große Teile der Kreise Steinfurt, Borken, Warendorf, Coesfeld und Münster gilt eine "Warnung vor markantem Wetter" (Stufe 2).

Noch bis zum Donnerstagmorgen werden im Münsterland Gewitter und starke Regenschauer erwartet. Das Bild entstand in Havixbeck. Foto: Jan Hullmann

Aktualisierung 14.07.; 16:40 Uhr: Im Regierungsbezirk Münster ist die Lage an den Flüssen noch entspannt, doch der "Meldekopf" der Bezirksregierung Münster beobachtet die Wasserstände in der Region. Denn die Situation kann sich schnell ändern. Die Bezirksregierung ist für den Fall der Fälle vorbereitet: "Bei den derzeitigen Regenprognosen rechnen wir mit einem moderaten Anstieg des Wasserspiegels in der Ems, mit einer zeitlichen Verzögerung in den nächsten Tagen", sagt Heiner Berger von der Bezirksregierung Münster.



Stellen die Kreise, kreisfreien Städte oder Kommunen erhöhte Pegelstände an ihren Gewässern fest, dann melden sie diese an die Bezirksregierung. Die Behörden stimmen dann untereinander die Entwicklungen und Vorhersagen ab. Wenn gewisse Warnstufen überschritten werden, setzt sich eine Reihe von Maßnahmen in Gang. Grundlage dafür ist eine Hochwassermeldeordnung, die die Bezirksregierung Münster federführend erarbeitet hat. Heiner Berger erklärt: "Unsere Hochwassermeldeordnung enthält ziemlich genaue Handlungsanweisungen. Wenn etwa eine Hochwasserwarnstufe erreicht ist, benachrichtigen wir die Kreise und kreisfreien Städte als untere Wasserbehörden. Es werden dann zum Beispiel bestimmte Straßen oder Brücken für den Verkehr gesperrt. Wir selbst sind bei den Maßnahmen nicht operativ tätig. Die Ausführung ist dann Sache der Kreise und Kommunen."

Insgesamt gibt es die Hochwasserwarnstufen I bis III. In der Hochwassermeldeordnung sind dazu Zwischenstufen definiert, die bestimmte Maßnahmen nach sich ziehen. Die verschiedenen aktuellen Pegelstände sind auf der Homepage des LANUV auch für die Bürger einsehbar. Über die App "Mein Pegel" kann jeder die aktuellen Pegelstände einsehen.

Aktualisierung 14.07.; 16:15 Uhr: Die Uniklinik Münster muss wegen der Wetterlage derzeit den Betrieb reduzieren. Der Dauerregen mit hoher Luftfeuchtigkeit und die seit längeren geplanten Bauarbeiten an der Fernheizungsanlage führen zu Problemen, wie die Uniklinik am Mittwoch mitteilte. Innerhalb des Zentralklinikums kann demnach die Luftfeuchtigkeit derzeit nicht reguliert werden. In den Operationssälen sei daher aufgrund von Kondensatbildung kein hygienisch einwandfreier Betrieb möglich. Verschiebbare Operationen würden deshalb bis zum Wochenende abgesagt.

Aktualisierung 14.07.; 10:30 Uhr: Noch bis zum Donnerstagmorgen drohen im Münsterland Gewitter und starke Regenschauer. Betroffen seien besonders Teile der Kreise Coesfeld und Warendorf, heißt es vom Deutschen Wetterdienst, der auch über die Warnapp NINA eine entsprechende Meldung absetzte. Aber auch im restlichen Münsterland sei mit Niederschlag und Gewittern zu rechnen.

Aktualisierung 14.07.; 8 Uhr: Das Münsterland ist in der Nacht und am Mittwochmorgen größtenteils verschont geblieben. Lediglich in Beckum gab es einen Einsatzschwerpunkt.



Aktualisierung 21:15 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst DWD hat am Dienstagabend für Teile des Kreises Warendorf kurzfristig eine amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe ausgegeben. Es wurde gewarnt vor Gewittern mit Hagel, „extrem heftigem Starkregen“ mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h. Die Warnmeldung galt bis 21:30 Uhr. (Aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdiensts)

In NRW hat sich ein erstes ortsfestes #Gewitter mit Überflutungen bei #Beckum eingeschlichen. /FRhttps://t.co/G9X1aVzMNr — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 13, 2021

Ursprungsbericht: Das Wetter zeigt sich seit Beginn der Ferien noch nicht so wirklich sommerlich. Ganz im Gegenteil: Seit Dienstagvormittag gilt für Teile des Münsterlandes eine Unwetterwarnung vor "ergiebigem Dauerregen". Die Warn-App Nina hat die Warnung bislang für die Kreise Warendorf und Coesfeld herausgegeben. Dort ist mit "Dauerregen mit Unterbrechungen" mit Niederschlagsmengen von 60 bis 90 Litern pro Quadratmetern zu rechnen.

Grund für das nasse Sommerwetter ist das Tiefdruckgebiet "Bernd", wie Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst "Wetterkontor" erläutert. Das Tief bringe vor allem am Mittwoch im gesamten Westen Deutschlands "extreme Niederschläge".

Warnung vor Überschwemmungen

"Das Tief liegt genau über uns", so Schmidt. Es sei mit Niederschlagsmengen von 30 bis 60 Litern pro Quadratmetern zu rechnen. Auch Gewitter seien möglich. "Örtlich kann das auch zu Problemen führen", warnt der Meteorologe vor Überschwemmungen.

Sommerliches Wetter ab Sonntag

Doch bereits am Donnerstag beruhige sich das Wetter wieder. Donnerstag, Freitag und Samstag sei noch mit Schauern zu rechnen, dabei bleibt es laut Schmidt mit etwa 25 Grad jedoch weiter warm. "Spätestens ab Sonntag wird es deutlich ruhiger", blickt Schmidt auf den Start der nächsten Ferienwoche. Dann komme sommerliches Wetter ohne Regen nach Nordrhein-Westfalen. "Der ständige Nachschub neuer Tiefdruckgebiete aus dem Westen ist dann erstmal vorbei", sagt der Wetterexperte.

Experten rechnen mit Hochwasserlagen in NRW

Experten des Landesumweltamts erwarten angesichts der vorhergesagten Regenmengen ab Mittwoch Hochwasserlagen in zahlreichen Gewässern Nordrhein-Westfalens. „Wir rechnen damit, dass nicht nur die kleineren Gewässer, sondern auch die größeren ab Mittwoch beginnen, Warnwerte zu überschreiten“, sagte der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), Bernd Mehlig, in Duisburg.

Als Beispiele nannte er die Rur, die Erft und die Sieg. „Wir sprechen nicht nur von erhöhtem Wasserständen“, so Mehlig weiter. Aufgrund der angekündigten Wassermengen könne es eine ernstzunehmende Situation werden. „Wir gucken mit Aufmerksamkeit hin.“

Das wetterbestimmende Tiefdruckgebiet sei sehr lagestabil. In solch einer Ausprägung sei dies eher selten. „In den letzten 15 Jahren gab es das nicht.“ Auch die Regenmengen hält er für ungewöhnlich: „Derart großflächige Niederschlagsmengen hatten wir in Nordrhein-Westfalen zuletzt 2010 im Münsterland und 2007 an der Ruhr.“