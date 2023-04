Start der Freibad-Saison: Bäder haben wieder Oberwasser

Manchmal ist in diesen Tagen morgens noch die Autoscheibe vereist – aber es ist Frühling. Deshalb beginnt die Freibad-Saison. Und die Bäder blicken optimistischer in die Zukunft als vor einem Jahr.

Beherzter Sprung in die Fluten eines Freibads: Die Bäder im Münsterland bereiten sich auf die neue Saison vor.

Morgens um sieben liegt eine Handbreit Nebel über dem Wasser im Freibad Greven. „Wir hoffen zum Start am Dienstag auf 24 Grad Wassertemperatur“, sagt Leiter Thilo Jakobs. Die Heizung läuft, aber die Luft ist noch kalt. Dennoch blicken Jakobs und viele seiner Kollegen optimistisch in die neue Saison, die in diesen Tagen startet. Deutlich optimistischer jedenfalls als vor einem Jahr.